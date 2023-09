VIDEO | Rapero mexicano Dan Sur se implanta cadenas de oro en la cabeza

No cabe duda que cuando se trata de diferenciarse de los demás, hay personas que llegan a casos extremos, como a tatuarse completamente el cuerpo, hacerse implantes que pueden llegar a sorprender.

En el mundo de la música, ser diferente en el sonido y en la imagen lo es todo, pues la idea es quedarse en la mente del público, y vaya que algunos lo han logrado, como el rapero mexicano identificado como Dan Sur.

"Soy el primero que me he puesto implantes de oro. Corté el pelo y me implanté el oro. Soy el primero. Yo no me pinto el pelo como todos los demás", anunció el artista urbano y productor mexicano, cuando cambió su look.

De acuerdo con las propias palabras de Dan Sur, no se pintó el cabello ya "quería hacer algo diferente"´, por lo que decidió recurrir al implante quirúrgico de cadenas de oro; además, dijo cómo es que se las colocaba.

"Lo tengo como un gancho que se implanta en la cabeza, todos están enganchados bajo mi cráneo debajo de mi piel; de este modo la mayor parte de cadenas solo hay que colocarlas en los ganchos".

En los clips que ha subido a sus redes se le puede ver en algunas ocasiones con argollas implantadas, mientras que en otras, la cadenas doradas cuelgan hasta taparle completamente el rostro; sin embargo, la cosa no para ahí, pues además de las cadenas, en los dientes lleva unas fundas ¡también de oro!

LAS REDES SOCIALES REACCIONAN A SUS EXTRAVAGANCIAS

Pese a que podría resultar extraño, muchos internautas le han realizado varias preguntas, como si puede dormir, cómo se asea la boca, entre otros, a los que Dan Sur les responde con sarcasmos.

Además, le molesta que las personas señalen que en realidad es bisutería, pero no alhajas de oro, a lo que el rapero respondió: "Estoy cansado de que me digan que mis cadenas son de plástico", y en algunos de sus videos ha compartido cómo es que se coloca los implantes, así como su peso.

Además, les dejó en claro que el precio de cada cadena era de 100 mil dólares, además del costo de la operación para implantarlas, y se sinceró al decir que necesitaba ayuda para retirarlas.

Y el cambio de imagen le resultó a Dan Sur, pues ha sido tanto el impacto del artista, que de contar en su cuenta de TikTok con 100 mil seguidores, esta se ha disparado a 7 millones.