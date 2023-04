VIDEO | Presume que compró boleto para Rosalía en el Zócalo; internautas se la "acaban"

Sin embargo, lo que pensó que podría causar emoción y, por qué no, hasta la envidia, le salió contraproducente, pues mientras él mostraba que había comprado su boleto para el evento, los internautas se lo "acabaron" a carrilla.

Se trata del usuario @orlandovargasv, quien compartió el video en el que ya había comprado su boleto para el concierto, el cual le había salido en dos mil pesos.

"Amigos estoy muy emocionado porque por fin conseguí un boleto para ver a la Rosalía en el Zócalo", señaló en el clip.

Además criticó a la empresa Ticketmaster por no vender boletos para el concierto. "No encontré ningún lugar en internet donde los vendieran. Está un poco raro, ojo ahí Ticketmaster".

Al final del video, agradeció al hombre que, a través de Facebook, le vendió un boleto para presenciar el evento.

"Un señor en Facebook me mandó mensaje y me dijo que él los vendía, incluso me bajó de 2 mil a mil 500 el boletos, una verdadera ganga".

Posteriormente lanzó una recomendación que, al parecer, no aplicó a sí mismo: "Traten de ver que (la venta) sea con una gente de confianza porque hay personas que solo quieren lucrar con este tipo de eventos".

El video se viralizó y lleva ya miles de reproducciones y "me gusta"; sin embargo, lo que no esperaba fue la respuesta y "carrilla" de los internautas, quienes sacaron al joven de su error.

Y es que el concierto de la cantautora española Rosalía, a celebrarse el 28 de abril a las 20:00 horas, en el Zócalo de la CDMX, es totalmente gratuito, por lo que en realidad fue estafado por el señor al que contactó en Facebook.

Entonces, la ola de comentarios se dejó venir: "se liberaron palcos en Palacio Nacional"; "Yo encontré un boleto en 5 pesos, ¿será real?"; "Que bueno amigo, yo conseguí el último Meet and Greet a buen precio", fueron algunos de los sarcásticos comentarios.