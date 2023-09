VIDEO | No quería casarse con un hombre de 40 años y sus padres la obligaron a firmar

El matrimonio no es un paso más en la vida, no, no es cualquier paso, pues significa un giro de 180 grados, ya que compartirás con una persona no nada más la existencia, sino todas tus facetas.

Y aunque en el Occidente el casarse se realiza sólo con el consentimiento de la novia, no de los padres, existen sitios en el mundo en el que los casorios se dan por costumbre, tradición y hasta por conveniencia.

Uno de esas culturas en las que sobrevive la costumbre de casar a las mujeres sin su consentimiento expreso es en países donde las féminas no tienen ni voz ni voto.

Uno de esos mundos es el musulmán, pues existen casos en los que, difícilmente, las mujeres tienen la libertada para escoger a quien será su esposo.

Recientemente, en redes sociales, específicamente en X (antes Twitter) se viralizó un video que dejó en los internautas un sentido de impotencia enorme, ya que vieron cómo es que una joven chica es obligada a casarse con un hombre al que no ama.

De acuerdo con la cuenta @AlertaMundial2, se trata de una mujer de Bangladesh, que es sometida por sus padres y forzada a firmar el contrato de boda o acta de matrimonio con un hombre que supera los 40 años de edad.

En las imágenes se ve cómo es que la joven se opone, se niega por todos los medios a firmar, al grado de que cierra las manos y hasta se deja caer, con tal de no firmar.

Sin embargo, se ve cuando otra fémina, que señalan como su madre, así como otro sujeto, que dice es su padre, la obligan por todos los medios a que firme.

Y es que, como se comentó, hay países, como India, Pakistán, Afganistán, donde se dan los matrimonios por conveniencia, donde las mujeres, que pueden ser hasta niñas, son entregadas por las familias por dinero o para tener un mejor nivel de vida, sin pensar en el futuro de esas jovencitas.

Así las cosas, te dejamos el video, en el que podrás percibir la impotencia de la chica, quien es forzada a una vida que no desea.

| ¡TERRIBLE!: Momento en que una menor musulmana en Bangladesh es obligada por su madre y su padre a firmar un contrato de boda, con un hombre de 40 años. pic.twitter.com/OGpmTgC4Kl — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 10, 2023