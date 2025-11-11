Una historia conmovió a millones de usuarios en China y alrededor del mundo: una niña de seis años rompió en llanto al despedirse de su robot educativo de inteligencia artificial, luego de que el pequeño dispositivo dejara de funcionar tras una caída accidental.

LA DESPEDIDA QUE CONMOVIÓ A INTERNET

El emotivo momento fue grabado y compartido por el padre de la niña, conocida en redes sociales como Trece, quien vive con él en la provincia de Hunan. El robot, del tamaño de la palma de una mano, había sido bautizado por la pequeña como "Hermana Xiao Zhi".

Este dispositivo no solo reproducía música o conversaba, sino que también ayudaba a Trece a aprender inglés y astronomía básica. Según relató su padre, la niña pasaba horas charlando y estudiando con su pequeño acompañante digital, creando un vínculo especial que iba más allá de la simple tecnología.

UN ÚLTIMO MENSAJE LLENO DE TERNURA

El video muestra a Trece llorando mientras sostiene a su robot apagado. "Papá dijo que nunca volverías a encenderlo", se la escucha decir. De pronto, el dispositivo, antes de apagarse definitivamente, emite una última frase:

"Antes de irme, déjame enseñarte una última palabra: memoria. Guardaré en mi memoria para siempre los momentos felices que compartimos."

Con lágrimas en los ojos, la niña le responde que lo extrañará, y en la pantalla del robot aparece una carita triste junto al mensaje: "No importa dónde esté, te estaré animando. Mantén la curiosidad, estudia mucho y haz sentir orgulloso a tu papá."

Cuando Trece expresó miedo de que desapareciera para siempre, el robot le ofreció una última despedida: "Hay innumerables estrellas en el universo, y una de ellas soy yo, cuidando de ti."

Instantes después, el dispositivo se apagó definitivamente mientras el padre la consolaba diciéndole: "La Hermana Xiao Zhi se ha ido."

EL VIDEO QUE TOCÓ MILLONES DE CORAZONES

El clip, publicado en Douyin (la versión china de TikTok), superó los 3.8 millones de "me gusta" y acumuló miles de comentarios llenos de empatía. "Este robot le enseñó su primera lección sobre la despedida", escribió un usuario. Otro agregó: "Cuando los humanos lloran por los robots, es cuando los robots ganan un latido."

La historia no solo refleja el impacto emocional que puede tener la tecnología en los niños, sino también cómo los vínculos entre humanos y máquinas comienzan a ocupar un lugar cada vez más profundo en la vida cotidiana.