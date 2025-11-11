Pixar revela el tráiler de la nueva película de Toy Story: ¿cuándo se estrenará?

Este martes 11 de noviembre, Disney y Pixar sorprendieron al público con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Toy Story 5, marcando el esperado regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie a la pantalla grande. La nueva entrega promete combinar humor, nostalgia y tecnología en una aventura que pondrá a prueba a los juguetes más queridos del cine.

UN REGRESO ESPERADO DESPUÉS DE SIETE AÑOS

Han pasado siete años desde el estreno de Toy Story 4 en 2019, película que muchos consideraban el cierre definitivo de la saga. Sin embargo, Pixar decidió continuar con una nueva historia que introduce a un personaje muy diferente: Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que promete convertirse en una inesperada amenaza para los clásicos juguetes.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Lilypad con la voz de la actriz Greta Lee es un "smart toy" que complica las misiones de Woody y sus amigos, representando los retos del mundo digital. El adelanto muestra cómo los juguetes intentan adaptarse a esta nueva era tecnológica mientras enfrentan a una rival que pone en jaque el valor del juego tradicional.

EL ELENCO CLÁSICO VUELVE JUNTO A NUEVAS VOCES

El reparto original regresa casi completo. Tom Hanks vuelve como Woody, Tim Allen retoma su papel de Buzz Lightyear y Joan Cusack da voz nuevamente a Jessie. También regresa Tony Hale como Forky, el peculiar utensilio convertido en juguete. Entre las nuevas incorporaciones destaca Conan O´Brien, quien interpreta a Smarty Pants, un juguete educativo que ayuda en el entrenamiento para ir al baño.

Los directores Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo) y Kenna Harris destacaron el desafío creativo que implicó adaptar a los personajes al contexto tecnológico actual. "Ha sido un viaje hilarante y conmovedor imaginar cómo nuestros juguetes se enfrentan al mundo moderno. Estamos felices de compartir este primer vistazo con todos", comentaron.

Sobre el nuevo personaje, los realizadores elogiaron el trabajo de Greta Lee, asegurando que su interpretación equilibra el humor con una faceta más humana. "Lilypad representa el cambio, pero también la oportunidad de redescubrir lo que hace especial el juego", afirmaron.

UNA FRANQUICIA QUE CELEBRA TRES DÉCADAS DE HISTORIA

El lanzamiento de Toy Story 5 coincide con el 30 aniversario de la saga, que comenzó en 1995 como el primer largometraje animado completamente digital. Desde entonces, Pixar ha marcado un antes y un después en la animación con entregas memorables: Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010) —nominada al Óscar como Mejor Película— y Toy Story 4 (2019), ganadora del premio a Mejor Película Animada.

En 2024, durante la exposición D23 de Disney, Pixar adelantó que esta nueva cinta exploraría cómo los juguetes clásicos enfrentan la competencia de la tecnología moderna, reflejando los cambios en la manera en que los niños juegan hoy en día.

UNA HISTORIA CON MENSAJE Y EMOCIÓN

Aunque algunos seguidores dudaban de la necesidad de una quinta película, Tim Allen defendió el proyecto al afirmar que la historia tiene un propósito genuino. "No creo que Toy Story 5 sea por dinero. Es una historia brillante, y cuando la escuché, supe que valía la pena contarla", declaró el actor.

Con su estreno previsto para el 19 de junio de 2026, Toy Story 5 promete revivir la emoción y los valores que convirtieron a esta saga en un clásico, recordando que, incluso en un mundo dominado por pantallas, la amistad y la imaginación siguen siendo el verdadero corazón del juego.