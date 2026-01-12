  • 24° C
Viral

VIDEO | Multitud china agrede a chica en cosplay de Himiko Toga y queman su peluca

El incidente fue rápidamente difundido, evidenciando el creciente riesgo que enfrentan los aficionados a la cultura pop extranjera en el país asiático

Ene. 12, 2026
Un incidente que ha generado preocupación internacional ocurrió el pasado 11 de enero en un centro comercial de la provincia de Henan, China, donde una joven que realizaba cosplay fue rodeada, hostigada y agredida tanto física como verbalmente. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, evidenciando el creciente riesgo que enfrentan los aficionados a la cultura pop extranjera en el país asiático.

EL EPISODIO CAPTADO EN VIDEO

El material publicado muestra a la cosplayer, caracterizada como Himiko Toga de la serie My Hero Academia, acompañada de otras dos jóvenes mientras un grupo numeroso las intercepta dentro del centro comercial Da Shanghai Cheng en Henan. Los agresores comenzaron a rodearlas, proferir insultos y entonar la canción «??????», conocida como la Marcha de los Voluntarios, himno nacional de China.

En un momento del acoso, un hombre arrancó con fuerza la peluca de la joven y la prendió fuego frente a ella. Después, los agresores obligaron a la víctima a participar en la entonación del himno y se tomaron fotografías sosteniendo la bandera nacional. Al intentar abandonar el lugar, las tres mujeres fueron bloqueadas nuevamente y el hostigamiento continuó.

CONTEXTO CULTURAL Y POLÍTICO

El ataque se produce en un momento de tensiones entre China y Japón, con Beijing intensificando la presión sobre productos culturales japoneses. Analistas señalan que, aunque no existe un "ban oficial", estas restricciones culturales se aplican de manera informal, dificultando recursos legales o reclamos ante organismos internacionales como la OMC.

Estas medidas informales suelen operar mediante prácticas no escritas que afectan la difusión de la cultura japonesa en China, incluyendo anime, manga y cosplay, y ponen a los aficionados en situaciones de riesgo.

REACCIONES Y SEGUIMIENTO DEL CASO

Hasta ahora, las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles detenciones o acciones legales contra los agresores. El video ha generado indignación en redes sociales, con usuarios condenando la agresión y alertando sobre la vigilancia cultural y la estigmatización de los cosplayers.

Organizaciones defensoras de la cultura otaku y del cosplay han exigido investigaciones transparentes y garantías de seguridad para quienes participan en convenciones y eventos públicos. Expertos legales destacan que, aunque no existan restricciones documentadas oficialmente, los responsables individuales podrían enfrentar cargos por daño, agresión o conducta perturbadora en espacios públicos.

El caso continúa bajo atención de medios internacionales y la comunidad global, mientras se espera cualquier actualización sobre la respuesta oficial de las autoridades chinas.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


