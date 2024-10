VIDEO | Mujer reporta el secuestro de su hijo de trapo; se lo regresan "golpeado"

Corría el 2021, cuando una mujer se volvió tendencia en redes luego de que se casara con su "novio" Marcelo, un muñeco de trapo; desde entonces no ha dejado de aparecer en internet mostrando cómo es su vida con su familia.

Y es que Meirivone Rocha Moraes formó un hogar con Marcelo y hasta tuvieron un hijo Marcelinho, y por quien volvió a convertirse en tendencia en las plataformas, ya que reportó que le habían secuestrado a su vástago.

La mujer, originaria de Brasil, narró a través de su cuenta @meirivoneemarcelo en TikTok que estaba viviendo una situación que tenía al borde de la desesperación, y entre lágrimas pedía ayuda para recuperar a su hijo de trapo.

En el clip aparece al lado de Marcelo, en el que expone que su hijo fue secuestrado, pues supo que una persona merodeaba su casa y asegura se trata de quien se lo llevó.

"Los vecinos nos contaron que pasó una persona aquí toda la mañana con una bolsa de rayas rojas, no sé cómo explicarlo. Desapareció mi Marcelinho", expresó la mujer, quien se mostró afligida. "Marcelo cree que lo secuestraron porque Marcelo fue a comprar pan. Cuando llegó no había nadie más aquí en casa. La puerta siempre está abierta, estoy muy preocupada", narra la mujer.

Luego, pide a sus seguidores que le ayuden a dar con el paradero de su "hijo", quien es menor de edad.

"Si has visto a mi Marcelinho, díganme dónde está. Tengo que encontrar al bebé", expresó la madre de familia, quien incluso ya pegó la foto de su hijo de trapo en calles de la ciudad. "Marcelo está muy triste. Gente, no sabemos nada de Marcelinho, no sabemos dónde está".

Sin embargo, al poco a través de otro video, Meirivone mostró como fue que encontró a su hijo de trapo, Marcelinho y agradeció que a través de un audio le dijeran dónde hallar al su retoño.