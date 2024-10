VIDEO | Mujer le pega tremenda golpiza a la amante de su esposo y se viraliza

Desde el 21 de octubre, el video de una esposa golpeando sin piedad a la amante de su marido se ha propagado en Internet como si de fuego y estopa se tratara, provocando toda clase de reacciones.

De acuerdo con la información en la red, la señora, enfundada en un vestido color camel, con flores de color blanco, tiene de los cabellos a una joven, misma que en todo momento permanece hincada, con el rostro ensangrentado.

"De aquí en adelante, si usted quiere andar con hombres casados, perra, fíjese con quién, conmigo no", le dijo la enfurecida esposa a la "segunda de abordo".

Además, la obliga a pedir perdón, por haberse metido con quien dijo es "su hombre", y le recuerda que ese castigo le corresponde por estar "abriendo el hocico", pues al parecer habló mal de la ofendida.

Además, le señaló que no va a tolerar que se refiera a ella como "vieja panzona", ni tampoco como "vieja pendej@".

También, la esposa, que sigue enfurecida desquitándose con su rival, le dice que ella es quien lleva la batuta; entonces, la mujer golpeada dice en un murmullo que "Sí, ya".

No conforme con ello, la señora le reitera a la otra que a ella se le respeta, y también en todo momento la llama "perra", a la vez que le repite que le pida perdón.

Entonces, la mujer, que viste short de mezclilla color claro, blusa negra y con el pelo suelto, que le sirve a la ofendida como "agarradera", trata de cubrirse el rostro ensangrentado, pero la mujer le dice: "No meta la mano porque le doy más recio. Conmigo, no. Conmigo no va a chingar pendeja".

Luego le sentencia: "Aquí la voy a tener hasta que yo quiera", sentencia.

La agresión escala de nivel, pues en un momento la amante intenta soltarse de la mano de su agresora y le dice que ya le parara, pero esta le dice: "¡Me sueltas! ¡Tráeme la pistola!

¡Me sueltas o te dejo inválida!"

La ofendida no va sola, pues al parecer la misma persona que grabó el castigo, se encargó de subirlo a las redes sociales.

Y como en estos casos nunca falta, las opiniones se dividieron, pues quienes vieron el video calificaron a la esposa como "ridícula" y que por ese motivo la "habían cambiado"; en tanto, otro señala: "Directo a poner su denuncia... Y la señora golpeadora a pagar por lesiones y lo que le resulte. Ahí está la prueba contundente. Le va a salir caro el desquite. ¡Qué pena!".

Sin embargo, alguien más expuso su percepción, pues dijo que, por lo que veía, habían llevado a la mujer a un despoblado, y que optó por no defenderse para vivir.

?LE DAN UNA V€RGUIZA POR METERSE CON SU MARIDO, DECIRLE GORDA Y VIEJA PEND€JA??



Qué Opinas ?? pic.twitter.com/0hKAa9PDBF — Qué Poca Madre (@QuePocaMadreMex) October 22, 2024