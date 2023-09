VIDEO | Mujer explota por ser ama de casa; "quisiera desaparecer", dice

Ser ama de casa es una de las actividades más infravalorados, pues la mucha gente aún tiene la idea de que asear el hogar no es algo que reditúe mucho para la economía familiar, y eso puede llevar a quienes se quedan en casa a atender los deberes caseros, se harten y exploten, como le ocurrió a una mujer cuyo video se viralizó en TikTok.

Se tarta de un clip compartido en la plataforma TikTok por el usuario @patadeperro; el él se una mujer narra cómo fue que tuvo un pésimo día como ama de casa, y se dijo desesperada y fastidiada de estas labores.

La señora contó que cuando estaba usando la licuadora, esta estalló al agregar sopa caliente, dejando la estufa y la mesa llena de la mezcla que estaba preparando, dejando la cocina echa un reguero.

Cansada y frustrada de un quehacer que nunca termina, la señora estalló y soltó el llanto, pues no podía terminar pronto lo que estaba cocinando, así que optó por grabarse y expresar su sentir.

"Les juro que hoy es de estos días que quisiera desaparecer de este planeta Tierra, no saber de mi existencia. Estoy harta, estoy muy harta ya. No sé ni cómo voy a limpiar esta cosa", y rompió a llorar.

"Llevo horas tratando de hacer la comida y no me sale, siempre me pasa algo, siempre, y ya es muy tarde y no hemos almorzado", dijo frustrada.

Luego señaló que como ya tenía todo listo, con el accidente de cocina le daría más trabajo por hacer, y agregó: "Ahora no sé cómo cocinar porque mi licuadora ya no sirve. Nunca puedo terminar nada, siempre algo pasa y me interrumpe".

Terminado el post, cientos de mujeres se sintieron identificadas con su lamento y le reiteraron su apoyo; además, aplaudieron su coraje para mostrar su sentir.

LABOR DE CASA, TRABAJO NO REMUNERADO, PERO SÍ EXIGIDO

Como se indicó al inicio, mucha gente ve a quienes se quedan en casa poniendo todo en orden, como quien no aporta nada, pues no se percibe un ingreso económico; además, las mujeres son quienes mayormente se o las responsabilizan de esta labor.

Así las cosas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geogrfía (Inegi), 84 millones de personas se ocupan del quehacer en el hogar, en tanto que 2.2 millones sí perciben una paga por ello.

Además, las mujeres aportan 2.6 veces más valor económico que los hombres en estas actividades, como: alimentar a la familia, las compras, cocinar, servir la mesa, asear la casa, lavar ropa, administrar dinero del hogar, atender a hijos y adultos mayores.

Y aunque históricamente el trabajo del hogar minimizado, cuando es comparado con el remunerado, su realización es esencial para que lo demás fluya.