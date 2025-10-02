VIDEO | Momento exacto en que un hombre descalabra a otro de una pedrada en la cabeza

Parece que la violencia que impregna al país, derivado de la delincuencia organizada, está permeando al terreno particular, y nadie está dispuesto a dar su brazo a torcer ni a retroceder.

Y es que en Hermosillo, Sonora, se registró un discusión que terminó mal: un hombre descalabrado de una pedrada en la cabeza.

De acuerdo con el video, que se viralizó en redes sociales. Dos sujetos que estaban en una parada de camión en la capital del estado derivó en un enfrentamiento con saldo de un descalabrado.

El incidente se registró la tarde del miércoles 1 de octubre, en Periférico Sur y Ganaderos, donde un hombre de más edad, vestido de playera gris y pantalón azul, intenta golpear a otro, aparentemente, más joven, que porta una playera morada y pantalón azul.

Al parecer, el de gris traía una cadena en la mano y amenazaba al contrincante de morado, quien en todo momento evade la confrontación; sin embargo, en un momento dado toma lo que parece una enorme piedra del suelo e intenta disuadir a su contrario.

El tipo de playera gris, sin retroceder, continúa avanzando y amagando con darle de cadenazos, pero su contrincante sigue rehuyendo. Pero “tanto fue el cántaro al agua”, hasta que cuando están más cercanos, evade un cadenazo, luego amaga con tirarle la roca, pero el molesto tipo no cede.

Entonces vino lo que se esperaba: el hombre de playera morada le tira con la roca y esta hace blanco en la cabeza del agresivo tipo, quien termina sin sentido en lo que parece un estacionamiento.

Las personas que estaban en la parada no daban crédito a lo ocurrido. Trascendió que una ambulancia de Cruz Roja llegó para atender al lesionado, pero este rechazó el apoyo y dijo que se atendería por sus propios medios.

Entre los comentarios de redes destacó que el hombre de gris no retrocedía y que había recibido lo que se esperaba: el rocazo que lo dejó inconsciente por unos momentos.