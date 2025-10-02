  • 24° C
Viral

Cardenal hará bendición de mascotas online: así puedes participar

El acto se llevará a cabo dentro de las fiestas de San Francisco de Asís, patrono de la ecología

Oct. 02, 2025
El acto podrá seguirse por Zoom, Facebook y Youtube.

Con motivo del Día de San Francisco de Asís, patrono de la ecología, el cardenal Chileno, Fernando Chomali, arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la Universidad de Chile, realizará una Bendición de Mascotas Online el próximo sábado 4 de octubre de 2025, a las 18:00 horas (16:00 horas Ciudad de México).

La ceremonia será transmitida en vivo por YouTube, Facebook y Zoom, permitiendo que personas de todo el mundo participen junto a sus animales de compañía.

EVENTO INÉDITO EN REDES SOCIALES

La invitación fue anunciada por el propio cardenal a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde publicó: "Honrando a San Francisco de Asís. Los espero",
acompañado por una imagen con diversos animales.

 "Bendecir significa ´decir lo bueno´ que queremos que suceda. Los animales forman parte de nuestras vidas, generan afecto, compañía y bienestar. Reconocerlos en comunidad y orar por ellos es sintonizar con una antigua tradición de la Iglesia", explicó Román Guridi, académico de Teología UC.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Quienes deseen unirse a la bendición podrán hacerlo a través de:

  • Zoom:

ID de reunión: 833 2791 2803

Código de acceso: 001799

  • Facebook e YouTube de la Iglesia de Santiago

SAN FRANCISCO DE ASÍS: PATRONO DE LA ECOLOGÍA

Canonizado como el patrono de la ecología en 1979 por el papa Juan Pablo II, San Francisco de Asís es conocido por su amor a la naturaleza y su visión integral de la creación. En su famoso "Cántico de las Criaturas", se refería al sol, la luna y la tierra como "hermanos" y "hermanas", expresando un respeto profundo por todo ser viviente.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
