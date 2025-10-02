5 peores síntomas que requieren de exigencia médica inmediata

Algunos síntomas de emergencia que parecen inofensivos pueden ser señales de alerta médica que requieren atención inmediata, advierten médicos de urgencias consultados por TIME.

Aunque muchas personas tienden a restar importancia a molestias como el dolor de espalda o la confusión repentina, los especialistas insisten en que estos signos pueden ocultar condiciones graves y potencialmente mortales.

Yanina Purim-Shem-Tov, vicepresidenta ejecutiva de medicina de emergencias en el Rush University Medical Center, explicó que síntomas aparentemente menores pueden ser la primera manifestación de infartos, sepsis, reacciones alérgicas graves o trombosis venosa profunda, la atención oportuna es clave para evitar desenlaces fatales.

SÍNTOMAS

Dolor inusual en la parte superior de la espalda acompañado de náuseas o mareos:

El dolor intenso y repentino en la parte superior de la espalda, especialmente si se acompaña de náuseas o mareos, puede ser un signo de infarto, incluso en personas que no presentan dolor en el pecho.

En mujeres, el dolor cardíaco puede manifestarse en la espalda, el cuello o la mandíbula. Además, este tipo de dolor puede señalar una disección aórtica, una emergencia que requiere intervención inmediata. Es advertido que quienes tienen hipertensión y experimentan este dolor deben buscar ayuda sin demora.

Picazón intensa y repentina en todo el cuerpo:

Una picazón generalizada y repentina puede ser el inicio de una reacción alérgica grave o anafilaxia. El doctor Benaron explicó que, si la picazón se acompaña de enrojecimiento, náuseas, vómitos o diarrea, la situación se vuelve aún más preocupante. Los síntomas digestivos suelen pasar desapercibidos, pero pueden ser parte de una reacción alérgica severa que requiere atención urgente.

Vómito de color inusual:

El color del vómito puede ofrecer pistas sobre la gravedad del problema. El vómito verde, especialmente en niños, puede indicar una obstrucción intestinal peligrosa. Si el vómito es marrón o muy oscuro, podría contener sangre digerida, mientras que el vómito rojo señala una hemorragia activa. Benaron subrayó que estos signos requieren evaluación médica inmediata.

Desmayo sin causa aparente:

Perder el conocimiento o sentir que se va a desmayar sin una razón clara puede indicar arritmias cardíacas, hemorragias internas o problemas neurológicos. Aunque a veces el mareo se debe a deshidratación o cambios posturales, Purim-Shem-Tov señaló que siempre se debe investigar la causa, sobre todo si ocurre en reposo, durante el ejercicio o junto a otros síntomas inusuales.

Heces de color blanco:

La presencia de heces blancas puede deberse a una obstrucción biliar, lo que impide que la bilis llegue al intestino. Benaron explicó que una de las causas más preocupantes es el cáncer de páncreas, ya que el páncreas rodea el sistema biliar y su obstrucción puede provocar ictericia y heces descoloridas. Ante este hallazgo, se recomienda consultar al médico o acudir a urgencias.

Las personas con mayor riesgo son quienes usan anticonceptivos hormonales, fumadores, embarazadas, pacientes con antecedentes de cáncer o quienes han pasado por procedimientos médicos recientes. Purim-Shem-Tov recalcó que existen tratamientos inmediatos para esta condición, por lo que no se debe demorar la consulta.