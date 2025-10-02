  • 24° C
Colaboración Casio G-Shock y Corona: El reloj de edición especial de 100 años y dónde comprarlo antes de que se agote

La icónica cerveza mexicana Corona celebra un siglo de historia con un homenaje que une tradición y modernidad

Oct. 02, 2025
Este 2025, la icónica cerveza mexicana Corona conmemora un siglo de historia, y lo hace de manera innovadora al unir tradición y modernidad en un accesorio que marcará la diferencia: un reloj de edición especial desarrollado en colaboración con la reconocida marca japonesa Casio G-SHOCK, disponible únicamente para México.

Desde su creación en 1925, Corona ha estado presente en los momentos más importantes de la vida de los mexicanos, acompañando celebraciones, reuniones familiares y experiencias culturales dentro y fuera del país. Ahora, para celebrar sus 100 años, la marca ha trasladado su legado al mundo de la relojería con un diseño que combina elegancia, resistencia y exclusividad.

RELOJ DE EDICIÓN ESPECIAL DE 100 AÑOS

 El modelo CORONA x G-SHOCK destaca por su carátula blanca con la icónica corona impresa, manecillas e índices en dorado que aportan un aire sofisticado, y bisel y correas en resina azul mate con detalles en blanco, incluyendo el logo impreso en la correa inferior, la corona en el loop y las inscripciones G-SHOCK y PROTECTION. Además, el logo de Corona está grabado en la tapa posterior del reloj, reafirmando su autenticidad.

La presentación premium incluye una lata en tonos azul y dorado, así como una caja personalizada con las leyendas "Desde 1925" y "Edición Especial 100 Años", lo que convierte a este modelo en un artículo de colección.

¿DÓNDE SE PUEDE COMPRAR?

Este reloj, que cuenta con resistencia a impactos y al agua hasta 200 metros, pesa 51 gramos y tiene una duración de pila aproximada de tres años.

La edición tiene un precio de 3 mil 899 pesos mexicanos y se puede adquirir únicamente en la tienda en línea de CASIO Shop México, ya que no estará disponible en otros distribuidores ni en tiendas físicas.

Esta colaboración representa no solo un homenaje a la historia de Corona, sino también una fusión única de diseño, funcionalidad y tradición mexicana.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

