VIDEO | Luis Miguel "arruina" cumpleaños y compensa a la festejada

Un video del festejo del cumpleaños de una señora se viralizó en redes sociales, ya que cuando estaban celebrando con la vela y el pastel en el restaurante Yerba Santa Mérida, en la mesa del fondo apareció un personaje conocido internacionalmente: Luis Miguel.

Y es que el artista estaba cenando en el mismo lugar donde la dama departía junto con su hijo, el creador de contenido Erick, quien subió a su cuenta de TikTok el especial momento con su madre.

Cuando el joven grababa el especial momento, la mesera se aproximó para pedirle que enfocara hacia otro ángulo. Como desconocían los motivos, la misma les dijo que Luis Miguel estaba cenando en el mismo lugar.

En el clip se aprecia cómo llega la mesera con la tarta y la vela de fuegos artificiales, mientras que en el fondo se ve una mesa, dos hombres y uno de ellos con la lámpara de su celular apuntando hacia donde lo hacía Erick; era el artista, que con la luz intentaba no ser captado por la cámara.

El video de Erick fue publicado en TikTok y a la fecha se acerca a los tres millones de reproducciones.

Pasado el desagradable momento, aún no terminaban de pasar el asunto, cuando la señora fue estafada con un concierto gratis para estar en la presentación del famoso, pues supuestamente el equipo de Luis Miguel quiso enmendar la "metida de pata" e invitó a la señora a la presentación de "El Sol" en Mérida; sin embargo, todo resultó mentira.

En un video que el tiktoker compartió en su cuenta, explicó que el equipo de Luis Miguel le contactó para invitar a su mamá al concierto que daría en Mérida, además de darle "una sorpresa".

"Estoy muy emocionada", señaló la cumpleañera; sin embargo, después los dejaron "plantados".

Sin embargo, el mal sabor empezó a disiparse el domingo, cuando Erick subió otro video para actualizar a sus seguidores sobre qué ha ocurrido con la "pifia" de Luis Miguel.

En esta ocasión, las cosas fueron distintas, porque el equipo oficial de "Luismi" lo contactó y les invitaron a presenciar el show del cantante en Cancún, pero esta vez el personal del cantante comprobó que todo era verdad.

"Me ofrecieron una disculpa porque obviamente quien me había contactado para decirnos que íbamos a poder entrar al concierto en Mérida era falso, no era de parte de ellos. Y bueno, ya me comentaron que sí, que Luis Miguel está muy apenado por esto y por eso nos invitan el día de hoy a que vayamos al concierto en Cancún".

Luego dijo que estaba en camino al Estadio Andrés Quintana Roo con su madre, pues en la taquilla le esperan los boletos para presenciar el espectáculo de "El Sol de México".

Subrayó que la invitación anterior era un fraude, de alguien que aprovechó el momento para el concierto, pero este los bloquéo. "No sé la verdad que pasó con qué afán lo hicieron", dijo Erick.

Por otra parte, aclaró que lo ocurrido ha afectado a su madre, pues no quiere volver a salir en videos, ya que la gente lo tacha de "mentirosos", "hambreados", entre otros calificativos despectivos.

Por otra parte, Erick comentó que no quería perjudicar al restaurante ni a ninguna persona, pues desconocían que Luis Miguel estaba en el mismo lugar.

"Ya después nos dijeron, ´es que Luis Miguel no quiere que salga en su vídeo'... Los fans nos explicaron que él trae el flash prendido justo para que no se le vea la cara y que si lo graban, pues no lo logren ver".

ÉL ES ERICK, INFLUENCER DEL VIDEO DE LUISMI

Muchos se preguntan quién es Erick y la respuesta es que es un creador de contenido que en la red TikTok se identifica como Soyerickcid, quien en cuenta con cerca de 21 mil seguidores; también sube contenido a YouTube en el que aborda el tema del VIH, un problema de salud que le aqueja desde hace 13 años.

Además, es conferencista e imparte charlas en universidades sobre pevenir el VIH, medicamentos, salud mental, entre otros.

También participó en un documental llamado One taxi ride (disponible en YouTube) en el que habla sobre su vida.