VIDEO | Lady Aguas: Así vende su producto esta regia; los conductores le piden fotos

Aprovechó la oportunidad para emprender un negocio luego de trabajar la empresa ajena; se ha vuelto viral y con qué razón

Por: Edel Osuna

El emprendedurismo está de moda y es muy loable que quienes deseen iniciarse en su propio negocio lo hagan con el uso de todos los recursos, hasta de la imagen personal, tal como ocurre con "Lady Aguas".

Ella es una mujer regiomonta quien vende aguas en las calles de Monterrey, Nuevo León, y se ha convertido en una celebridad no nada más por refrescar a transeúntes y automovilistas, sino porque hasta se toma fotos con sus clientes.

Y cómo no tomarse la del recuerdo, pues la joven tiene una figura bien esculpida, la cual no deja de lucir con atuendos llamativos, por lo que quienes le compran no pierden la oportunidad de tomarse una foto.

La emprendedora es Mindy Rodríguez, quien se inició en las ventas con postres de "Lady Pays", lo que le dio la idea de empezar su propio negocio.

Mindy tiene en sus redes sociales videos y fotos de ella mostrando por qué tiene el cuerpo que se carga, ya que es amante del ejercicio y de muestra su escultural figura.

"Lady Aguas" vende agua natural embotellada, la cual lleva en una hielera para conservarla bien fría; además, usa su propio uniforme, un pantalón negro con una blusa verde menta; también cuida su piel del sol, pues usa una gorra blanca.

Ahora, Mindy le ha invertido más al negocio, pues además del agua natural, ahora le invirtió a los refrescos, para diversificar sus productos.

Por otra parte, en un video en sus redes señala que la pueden contratar para eventos, a donde lleva las bebidas que el cliente solicite.

"Lady Aguas" trabaja en la intersección que forman la avenida Eloy Cavazos y el bulevar San Francisco, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Así que si transita por ese lugar, deténgase, no le cuesta nada aportar a una emprendedora joven que se gana la vida honestamente.

Al momento, el clip que se viralizó de "Lady Aguas", en la que se le ve enfundada en unos leggings que marcan su figura y lleva más de tres millones de reproducciones y ha sido "likeado" más de 300 mil veces.