VIDEO | Joven portero muere luego de recibir balonazo en el pecho

Un joven jugador de futbol, conocido como Edson Lopes, falleció tras recibir un impacto severo en el pecho mientras atajaba una serie de penales en un encuentro disputado en una liga local de Maués, localidad situada en el estado de Amazonas, en Brasil.

Pese a que el fallecimiento tuvo lugar el pasado 5 de enero, las fotografías donde se puede apreciar cómo el joven deportista intentó frenar el disparo penal con el pecho se propagaron recientemente en internet. Tras recibir el disparo, el joven atleta intentó levantarse, pero cayó instantáneamente sin vida, provocando alerta entre los demás futbolistas que trataron de llamar a las unidades de emergencia.

No obstante, debido a la distancia de la localidad, a 257 kilómetros de la capital Manaus, su transporte hasta un centro hospitalario tomó 11 horas, lo que llevó a que los médicos solo confirmaran su fallecimiento.

Según declaraciones proporcionadas por sus parientes, el joven Edson Lopes no contaba con antecedentes de enfermedades coronarias y practicaba deporte diariamente, por lo que su fallecimiento los sorprendió.

"Hoy conmoviste a todo Brasil, nunca imaginé que pudiera ser así. Jugador de torneos, niño que no tenía tristeza, siempre alegre. "Mi hermano, sentimos tu partida, pero te fuiste haciendo lo que más te gustaba, que era jugar futbol", escribió en Facebook Eliomar, hermano del joven portero.

Goleiro de 16 anos morre após levar bolada no peito em partida de futebol no AM



Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Edson Lopes Gama se preparando para defender um pênalti quando foi atingido por uma bolada no peito e caiu no chão. pic.twitter.com/9IpxTNNJco