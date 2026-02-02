VIDEO | Influencer muere tras lanzarse al Río Cauca por un reto en redes

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La muerte de Ángel Montoya, un joven influencer originario de Colombia, ha generado conmoción en redes sociales y reavivado la discusión sobre los riesgos de los llamados retos virales que circulan en plataformas digitales.

El creador de contenido falleció el martes 27 de enero luego de arrojarse al Río Cauca desde un puente vehicular, presuntamente como parte de un desafío difundido en redes sociales, de acuerdo con reportes de medios locales. Su cuerpo fue localizado tres días después, el viernes 30 de enero, tras una intensa búsqueda afectada por las condiciones climáticas adversas en la región.

QUIÉN ERA ÁNGEL MONTOYA Y QUÉ OCURRIÓ EN EL RÍO CAUCA

El incidente tuvo lugar en el puente General Santander, una estructura que conecta al municipio de Tuluá con el corregimiento de Río Frío, en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia.

En videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa al joven de pie en el borde del puente, despidiéndose antes de lanzarse al afluente. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de reacciones, críticas y llamados a la reflexión.

El río Cauca es uno de los más importantes del país, pero también uno de los más peligrosos, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando su caudal aumenta y las corrientes se vuelven impredecibles.

EL MOMENTO DEL SALTO Y LA FALTA DE AUXILIO

Tras caer al agua, Ángel Montoya presentó serias dificultades para nadar. En los videos se aprecia que uno de sus brazos aparentemente perdió movilidad, lo que le impidió mantenerse a flote con normalidad.

Mientras luchaba contra la corriente, la persona que lo acompañaba y grababa la escena realizó comentarios en tono de burla y no intervino para ayudarlo. Minutos después, el joven desapareció de la vista, arrastrado por el caudal del río.

#VALLE: En video quedaron los últimos instantes con vida de Ángel Montoya, un joven que fue arrastrado por las aguas del río Cauca, cuando se lanzó de un puente a nadar



Montoya se lanzó en un sector entre Riofrío y Tuluá, y cuando intentó salir, la fuerza de la corriente lo... pic.twitter.com/FUyvZ7xaeO — Esto es Cali Ve (@estoescali_) January 30, 2026

ENCUENTRAN EL CUERPO TRAS VARIOS DÍAS DE BÚSQUEDA

El cuerpo del influencer fue localizado en el municipio de Bolívar, también en el Valle del Cauca, a varios kilómetros del punto donde ocurrió el salto. El hallazgo fue realizado por trabajadores conocidos como areneros, quienes extraen material del río y notificaron a las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande informó que las labores de búsqueda se complicaron debido a las lluvias constantes y al incremento del nivel del río, condiciones que representan un alto riesgo incluso para rescatistas experimentados.

AUTORIDADES ADVIERTEN SOBRE LOS PELIGROS DE LOS RETOS VIRALES

Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Cauca, confirmó el hallazgo y lamentó el fallecimiento del joven. Asimismo, hizo un llamado a la población para evitar conductas de riesgo motivadas por contenidos virales.

"Estamos en temporada de lluvias, con numerosos municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. No se puede poner en riesgo la vida por este tipo de retos", advirtió el funcionario.

UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD DIGITAL

La muerte de Ángel Montoya se suma a una lista de tragedias vinculadas a desafíos difundidos en redes sociales, poniendo nuevamente sobre la mesa la necesidad de promover un uso responsable de las plataformas digitales y de generar conciencia sobre las consecuencias reales de este tipo de contenidos.

Lo que comienza como una grabación para ganar visualizaciones puede terminar en una pérdida irreversible.