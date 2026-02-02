Alineación planetaria en México: cuándo y cómo ver este fenómeno astronómico

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En febrero, el cielo de México tendrá uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de la próxima década se trata de una alineación planetaria visible tras la puesta del Sol , también conocida como desfile planetario .

De acuerdo con datos de la NASA y especialistas citados por UNAM Global, este evento no volverá a repetirse con características similares sino hasta 2040.

Durante este fenómeno celeste, seis planetas (Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) podrán observarse en una misma región del cielo. Cuatro de ellos (Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno) serán visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopio debido a su bajo brillo.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE PODRÁ OBSERVAR?

La mejor fecha para la observación será el 28 de febrero, aproximadamente una hora después del atardecer, entre las 18:00 y 19:00 horas, mirando hacia el horizonte occidental. Los planetas aparecerán siguiendo la trayectoria del Sol, conocida como la eclíptica.

¿QUÉ ES UNA ALINEACIÓN PLANETARIA?

Una alineación planetaria es una disposición aparente de varios planetas en una misma zona del cielo vista desde la Tierra. Aunque parecen formar una línea, no están realmente alineados en el espacio, sino que se trata de un efecto visual.

Este tipo de configuraciones son poco frecuentes, lo que hace de este evento una oportunidad especial tanto para aficionados como para expertos.

RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR EL FENÓMENO

Elegir un lugar elevado y con el horizonte oeste despejado

Alejarse de la contaminación lumínica

Llegar con tiempo, ya que Mercurio y Venus se ocultan rápidamente

Usar aplicaciones como Stellarium o Star Walk 2 para ubicar los planetas

o para ubicar los planetas Verificar que el cielo esté despejado

No apuntar binoculares o telescopios al Sol

Especialistas destacan que esta alineación representa una oportunidad única para conectar con el cosmos y disfrutar de un evento astronómico excepcional visible desde México.