Viral

¿Qué perfume regalar? Las fragancias de mujer que son tendencia este 2026

Guía de aromas destacados para obsequiar en ocasiones especiales, con opciones populares que combinan elegancia, frescura, feminidad y personalidad

Feb. 02, 2026
Las fragancias femeninas más populares de este año destacan por su combinación de elegancia, personalidad y aromas duraderos ideales para regalar

Este 2026, las fragancias femeninas se caracterizan por combinar sofisticación, personalidad y notas que evocan emociones y recuerdos. Desde esencias florales clásicas hasta propuestas más amaderadas o sensuales, estas cinco opciones destacan entre las más populares y buscadas por mujeres alrededor del mundo, mostrando diversidad aromática para diferentes estilos y ocasiones, ideales para regalar este 14 de febrero.

1. YVES SAINT LAURENT LIBRE EAU DE PARFUM

Una fragancia vibrante que equilibra frescura y calidez con notas florales intensas. Libre es ideal para mujeres seguras de sí mismas que buscan un perfume versátil, perfecto tanto para el día como para la noche. Su aroma trasciende modas por su capacidad de expresar independencia y libertad.

2. CAROLINA HERRERA GOOD GIRL

Con una presencia audaz y moderna, este perfume mezcla contraste entre notas dulces y especiadas con un fondo sofisticado. Good Girl es conocido por su atractivo sensorial que resalta la confianza femenina, convirtiéndolo en un favorito para eventos especiales o citas nocturnas.

3. VALENTINO BORN IN ROMA DONNA

Una fragancia que une tradición y modernidad, con un perfil elegante que combina vainilla bourbon y jazmín. Perfecta para quienes buscan un aroma distintivo con un toque urbano, Born in Roma Donna sigue siendo tendencia gracias a su balance entre fuerza y dulzura.

4. MISS DIOR

Clásico atemporal con un toque contemporáneo, Miss Dior ofrece una mezcla refinada de notas florales que evocan feminidad y sofisticación. Este perfume es ideal para mujeres que desean una fragancia elegante, con profundidad aromática y versatilidad para diversas ocasiones.

5. Lancôme La Vie Est Belle

Una fragancia que sigue dominando las preferencias femeninas este año gracias a su mezcla equilibrada de notas dulces y florales que evocan alegría y sofisticación. Este perfume se caracteriza por una combinación de iris, jazmín y notas cálidas de praliné y vainilla, creando una experiencia aromática envolvente y elegante. Su estela luminosa y delicada lo hace ideal tanto para uso diario como para momentos especiales.

Fernanda Rodríguez
