VIDEO | Hermanas se pelean por la herencia en el hospital mientras su padre agoniza

En redes sociales circula el video en el que se ve a las mujeres agarradas a golpes, propinándose bofetadas y puñetazos, ante la sorpresa del personal médico y pacientes.

Supuestamente, las involucradas en la pelea son hermanastras, quienes discutieron por la herencia de su padre, quien se encuentra internado en el nosocomio, y la disputa llegó a la agresión física.

En la grabación se ve cómo una de las mujeres tiene a la otra en el piso, y sentada sobre ella le propina bofetadas, mientras ambas gritan.

Ante la situación, trabajadores el hospital salen corriendo para tratar de calmar a las hermanas, pero finalmente fueron ellas mismas las que separaron, aunque siguieron insultándose.

El video se viralizó en redes sociales, causando reacciones de indignación entre los internautas, quienes criticaron que su padre aún no muere y ya están peleando sus bienes.

"A las dos deben de sacar y no autorizar que vuelvan a entrar. Debe haber otro familiar que se haga responsable del paciente, sancionar a ese par de inconscientes irresponsables, sin ápice de respeto a la institución del IMSS", "Que vergüenza seguro han de ser como los buitres, todavía no se muere su papá y peleando por cosas materiales", "Peleando por lo que no trabajaron", "Buitres", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.