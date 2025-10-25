  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 25 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | Doctoras del IMSS se burlan de una mujer en parto causan furia en redes sociales

Las médicas ríen y hacen comentarios sarcásticos sobre los gritos de dolor de la mujer, llegando incluso a decir que "ya hasta tenían migraña"

Oct. 25, 2025
VIDEO | Doctoras del IMSS se burlan de una mujer en parto causan furia en redes sociales

Un video difundido en redes sociales ha desatado una ola de indignación y críticas hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que se mostrara a dos doctoras, aparentemente burlándose de una paciente que se encontraba en labor de parto.

VIDEO DE LAS DOCTORAS QUE SE BURLAN DE PACIENTE

En la grabación, del Hospital General de Zona No. 2 en Irapuato, Guanajuato, se escucha cómo las médicas ríen, usan un filtro con cara de payaso y hacen comentarios sarcásticos sobre los gritos de dolor de la mujer, llegando incluso a decir que "ya hasta tenían migraña" por los lamentos de la paciente.

El material ha sido calificado por usuarios como una muestra de violencia obstétrica, una práctica que lamentablemente sigue ocurriendo en instituciones públicas y que consiste en el maltrato físico, verbal o psicológico hacia las mujeres durante el embarazo, parto o posparto.

REACCIÓN EN REDES SOBRE LA BURLA DE LAS DOCTORAS

Internautas, activistas y colectivos feministas exigieron una respuesta inmediata del IMSS y sanciones ejemplares contra las responsables, señalando que este tipo de comportamientos reflejan una preocupante falta de empatía y ética profesional dentro del sistema de salud.

Hasta el momento, la institución no ha emitido una postura oficial ni informado si se abrirá una investigación interna, lo que ha incrementado el enojo en redes sociales.

Miles de usuarios han aprovechado el caso para denunciar otras experiencias negativas dentro del IMSS, donde persisten problemas estructurales como el desabasto de medicamentos, la saturación hospitalaria, la falta de personal y las deficiencias en la atención médica.

El incidente deja en evidencia, una vez más, el papel de las redes sociales como un canal de denuncia ciudadana y de presión pública.

Casos que antes podían quedar en silencio ahora generan repercusión nacional y obligan a las instituciones a responder ante la opinión pública.

Para muchos usuarios, el video no solo muestra una falta individual de respeto, sino una falla sistémica en la cultura institucional del IMSS, donde la atención humanizada aún es una deuda pendiente.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Así es como puedes saber si un auto en venta tiene reporte de robo antes de comprarlo
Viral

Así es como puedes saber si un auto en venta tiene reporte de robo antes de comprarlo

Octubre 25, 2025

El Registro Público Vehicular (Repuve) permite que cualquier ciudadano pueda conocer el estado jurídico de cualquier vehículo que circule en México

Santoral de hoy, 25 de octubre: San Frutos, Santa Engracia y San Valentín, ¿quiénes fueron?
Viral

Santoral de hoy, 25 de octubre: San Frutos, Santa Engracia y San Valentín, ¿quiénes fueron?

Octubre 25, 2025

Cada 25 de octubre, la Iglesia celebra la memoria de tres hermanos que abandonaron la riqueza para entregarse a la fe y a la vida ermitaña

National Geographic revela los destinos imperdibles para viajar en 2026
Viral

National Geographic revela los destinos imperdibles para viajar en 2026

Octubre 25, 2025

Con la mirada puesta en el futuro del turismo, National Geographic presentó los cinco destinos que marcarán tendencia en 2026