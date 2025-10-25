VIDEO | Doctoras del IMSS se burlan de una mujer en parto causan furia en redes sociales

Un video difundido en redes sociales ha desatado una ola de indignación y críticas hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que se mostrara a dos doctoras, aparentemente burlándose de una paciente que se encontraba en labor de parto.

VIDEO DE LAS DOCTORAS QUE SE BURLAN DE PACIENTE

#INDIGNANTE DOCTORAS DEL IMSS SE BURLAN DE PACIENTE EN PLENO DOLOR

En el Hospital General No. 2 de #Irapuato, dos médicas se grabaron riendo y usando filtros de payaso mientras una paciente gritaba de dolor.

Las autoridades del #IMSS ya investigan el caso para deslindar... pic.twitter.com/y8tKDnf0ZQ — Álvaro Obregón Digital (@_AOdigital) October 25, 2025

En la grabación, del Hospital General de Zona No. 2 en Irapuato, Guanajuato, se escucha cómo las médicas ríen, usan un filtro con cara de payaso y hacen comentarios sarcásticos sobre los gritos de dolor de la mujer, llegando incluso a decir que "ya hasta tenían migraña" por los lamentos de la paciente.

El material ha sido calificado por usuarios como una muestra de violencia obstétrica, una práctica que lamentablemente sigue ocurriendo en instituciones públicas y que consiste en el maltrato físico, verbal o psicológico hacia las mujeres durante el embarazo, parto o posparto.

REACCIÓN EN REDES SOBRE LA BURLA DE LAS DOCTORAS

Internautas, activistas y colectivos feministas exigieron una respuesta inmediata del IMSS y sanciones ejemplares contra las responsables, señalando que este tipo de comportamientos reflejan una preocupante falta de empatía y ética profesional dentro del sistema de salud.

Hasta el momento, la institución no ha emitido una postura oficial ni informado si se abrirá una investigación interna, lo que ha incrementado el enojo en redes sociales.

Miles de usuarios han aprovechado el caso para denunciar otras experiencias negativas dentro del IMSS, donde persisten problemas estructurales como el desabasto de medicamentos, la saturación hospitalaria, la falta de personal y las deficiencias en la atención médica.

El incidente deja en evidencia, una vez más, el papel de las redes sociales como un canal de denuncia ciudadana y de presión pública.

Casos que antes podían quedar en silencio ahora generan repercusión nacional y obligan a las instituciones a responder ante la opinión pública.

Para muchos usuarios, el video no solo muestra una falta individual de respeto, sino una falla sistémica en la cultura institucional del IMSS, donde la atención humanizada aún es una deuda pendiente.