VIDEO | Cancela la fiesta de XV años de su hija tras descubrir que usa anticonceptivo

De las celebraciones más esperadas en México es la fiesta de los XV años de una jovencita, pues, de acuerdo con la tradición, ello marca el inicio de su entrada a sociedad y su trancisión de niña a mujer.

Aunque este festejo implica una cantidad enorme de gastos, hay padres que, de buena gana, están dispuestos a pagar con tal de ver a su niña pasar a la adolescencia y cambiar su calzado por una zapatilla.

Sin embargo, en la red social de TikTok un video rompió la plataforma, debido a que aborda una disyuntiva para un padre, que, sorprendido al descubrir que su hija de 14 años tiene novio y usa anticonceptivos, por lo que toma una decisión radical.

De acuerdo con el clip, se trata de un hombre identificado como Alberto, de origen latino y residente en Estados Unidos, a través de su cuenta @albertomt_ de la plataforma china compartió su indignación por haber descubierto que, quien consideraba su niña, ya tenía una relación.

El asunto desata una discusión con su esposa, quien le dice que han invertido mucho dinero, alrededor de cinco mil dólares (99mil 848.23 pesos) para la fiesta y que ya estaba invitada toda la familia; sin embargo, Alberto dice que no le importa.

Además, subraya, la han atrapado llegando a casa de madrugada y, para acabarla de amolar, la chica va mal en la escuela, pues tiene calificaciones desatrozas.

El argumento de Alberto para cancelar el festejo fue que a ese momento, que era su ilusión, bailar con su hija el vals, las chicas debían llegar vírgenes, no para las que tienen pareja, pues "no hay nada qué festejar", subrayó.

"Ella está teniendo comportamientos que ya no son de niña. Se está escapando con su novio. ¿Cuántas veces no la hemos cachado que en la madrugada viene a la casa? Prácticamente ya tiene pareja, se está poniendo parche para no salir embarazada... Esa celebración es de las muchachitas que llegan vírgenes a la celebración de 15 años. Cuando ya eres una mujer, ¿para qué se lo celebras?", le dijo el hombre a su esposa.

Pese a la discusión, la esposa le da la razón a Alberto, pero le pasa la encomienda de que él le informaría a su hija que no habría fiesta.

El video de la inconformidad paterna ronda los tres millones de reproducciones y ha dividido opiniones, pues mientras unos defienden su postura, otros señalan que el hecho de que la chica se cuide no es motivo para cancelar un acontecimiento tan importante.

Sin embargo, pese a todo, el padre de familia refiere que está en su derecho sobre cómo educar a su hija, pues hay normas familiares que deben respetarse.

"Ya no le voy a celebrar los XV años a ella porque no tiene sentido. Voy a ser una burla porque todos saben que ella tiene marido, prácticamente... Ni siquiera lleva buenas calificaciones en el colegio, se está portando mal. Sí se lo quería celebrar, era mi ilusión celebrarle los XV años y bailar el vals", puntuliza Alberto.