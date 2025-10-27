  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 27 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | "Cachan" a sacerdote y su amante en plena movida: ella se escondió para no enfrentar al marido

La mujer y el religioso compartían más que la misa en el altar; el esposo los atrapó "en la maroma", y grabó cómo sacó a la fémina del baño

Oct. 27, 2025
VIDEO | "Cachan" a sacerdote y su amante en plena movida: ella se escondió para no enfrentar al marido

Un bochornoso caso ha colmado las redes sociales, pues un marido atrapó a su mujer con el otro, pero el segundo frente resultó el sacerdote que oficiaba misa en la parroquia a la que asistían en Brasil.

El incidente se registró el 16 de octubre en una iglesia de la localidad de Nova Maringá, el estado de Matto Grosso, donde el presunto esposo de la infiel mujer se presentó sumamente molesto, ya que contaba con sólida evidencia de que su esposa "le rezaba al santo equivocado" y compartía más que la homilía.

El sacerdote fue identificado como Luciano Braga Simplíciio, fue encontrado en la casa parroquial con el torso desnudo, mientras que en el baño, a donde el esposo irrumpió con violencia, fue encontrada esposa del hombre, Identificada como Isabela, de 25 años de edad, oculta debajo del lavamanos, llorando.

imagen-cuerpo

Cuando fue confrontado, el presbítero negó cualquier contacto sexual con Isabela y que le prestaba el cuarto para dormir y bañarse, ya que había trabajado desde temprano en el templo.

Por otra parte, la mujer presentó denuncia ante la Policía Civil, por la difusión de fotos y videos suyos en redes y grupos de WhastApp, lo que provocó que Luciano cerrara sus cuentas.

En cuanto a su oficio sacerdotal, la Diócesis de Diamantino ordenó la suspensión inmediata del sacerdote, ya que se está investigando el hecho para el deslinde de responsabilidaddes.

Al respecto, el obispo Dom Vital Chitolina dijo que se tomarán las medidas canónicas previstas, "en vista del bien de la iglesia y del pueblo de Dios".

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Qué lleva una ofrenda para las mascotas y cuándo se coloca
Viral

Qué lleva una ofrenda para las mascotas y cuándo se coloca

Octubre 27, 2025

La celebración de Día de Muertos es de las más esperadas por muchos, además es un momento para estar más cerca de nuestras mascotitas trascendidas

¿Por qué se dice que hoy es el día de las mascotas fallecidas?
Viral

¿Por qué se dice que hoy es el día de las mascotas fallecidas?

Octubre 27, 2025

En muchos hogares este 27 de octubre se colocaron altares con mascotas que fueron parte de la familia

Chainsaw Man: Reze Arc arrasa en taquilla y supera a Bruce Springsteen y Black Phone 2
Viral

Chainsaw Man: Reze Arc arrasa en taquilla y supera a Bruce Springsteen y Black Phone 2

Octubre 27, 2025

Dirigida por Tatsuya Yoshihara, la cinta de anime combina acción, drama y horror en una trama independiente que mezcla el romance con el caos