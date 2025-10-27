VIDEO | "Cachan" a sacerdote y su amante en plena movida: ella se escondió para no enfrentar al marido

Un bochornoso caso ha colmado las redes sociales, pues un marido atrapó a su mujer con el otro, pero el segundo frente resultó el sacerdote que oficiaba misa en la parroquia a la que asistían en Brasil.

El incidente se registró el 16 de octubre en una iglesia de la localidad de Nova Maringá, el estado de Matto Grosso, donde el presunto esposo de la infiel mujer se presentó sumamente molesto, ya que contaba con sólida evidencia de que su esposa "le rezaba al santo equivocado" y compartía más que la homilía.

El sacerdote fue identificado como Luciano Braga Simplíciio, fue encontrado en la casa parroquial con el torso desnudo, mientras que en el baño, a donde el esposo irrumpió con violencia, fue encontrada esposa del hombre, Identificada como Isabela, de 25 años de edad, oculta debajo del lavamanos, llorando.

Cuando fue confrontado, el presbítero negó cualquier contacto sexual con Isabela y que le prestaba el cuarto para dormir y bañarse, ya que había trabajado desde temprano en el templo.

Por otra parte, la mujer presentó denuncia ante la Policía Civil, por la difusión de fotos y videos suyos en redes y grupos de WhastApp, lo que provocó que Luciano cerrara sus cuentas.

En cuanto a su oficio sacerdotal, la Diócesis de Diamantino ordenó la suspensión inmediata del sacerdote, ya que se está investigando el hecho para el deslinde de responsabilidaddes.

Al respecto, el obispo Dom Vital Chitolina dijo que se tomarán las medidas canónicas previstas, "en vista del bien de la iglesia y del pueblo de Dios".