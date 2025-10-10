VIDEO | Así luce actualmente "El Rey del After", a quien Luisito Comunica entrevistó hace 10 años

Ha pasado una década, cuando Luisito Comunica hacía sus primeros videos para su canal de YouTube; un instante lo catapultó: la entrevista en Ciudad de México a 3 jóvenes que se hacían llamar "Los Reyes del After".

Se trataba de jóvenes que, con una sinceridad aplastante y frases icónicas, hablaban de sobrevivencia entre pomos y fiesta; a 10 años de aquel momento, Luisito se reencontró con ellos, y lo que vio lo dejó en shock.

LAS ADICCIONES ACABAN LA VIDA

Y como pasa en todos los casos, la adicción a las sustancias y un mal estilo de vida son difíciles de lidiar, por los estragos que dejan en las personas.

Como se recordará, en 2015 Luisito Comunica conversó con tres jóvenes, que se volvieron leyenda, ya que contaron cómo era vivir de fiesta por días y en las calles de la capital; con su carisma se ganaron el corazón de la gente y dejaron frases legendarias: "Me encanta el exceso" o "Me roban mi pomo".

Uno de esos jóvenes era Óscar, quien por ingenio y buen ánimo y vibra, se quedó en la mente de los internautas; sin embargo, la realidad "golpeó" duro a Luisito, pues al verlo quedó en shock, pues luce totalmente acabado, con un estado físico deplorable.

Óscar es de Morelia; le apodaban "El Cuervo", y gustaba de patinar. Algunos aseguran que proviene de familia de recursos económicos, además de que tiene estudios, pero que la juventud lo orilló a los excesos.

Y aunque sus papás intentaron todo por sacarlo de las calles, no pudieron; así, hace varios años llegó a la Ciudad de México, donde sus adicciones se salieron de control.

Se cree que "El Rey del After" tiene un hermano y es quien administra los negocios de la familia; además, le envía dinero de vez en cuando, pero las calles siguen siendo su mundo, debido al grave problema de adicciones.

Y si lo ves, poco queda de aquel Óscar que Luisito Comunica entrevistó hace 10 años, pues no tiene dientes, su mirada está extraviada y luce más deteriorado.

De los otros dos "Reyes del After" se sabe que uno sigue inmerso en los excesos y vive en la calle; del otro, apodado "El Coyazo", las adicciones le pasaron la factura y hace años murió.