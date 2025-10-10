Uñas pumpkin spice, manicures inspiradas en los colores cálidos del otoño 2025

Te traemos una selección de uñas al estilo pumpkin spice, los tonos que imitan a las hojas y especias cálidas del otoño y que vale la pena lucir desde ya.

La naturaleza cambia de color y con ella las uñas, que se tiñen de tonos otoñales y que recuerdan al paisaje y, por supuesto, al fenómeno natural que hace que las hojas de los árboles cambien de color. Las tonalidades son las del amarillo, el naranja, el rojo y, finalmente, el marrón, pero también sigue destacando el verde (como color contrastante) que se difumina ligeramente.

Se trata de una sinfonía de colores que celebra el otoño en todos sus matices, para llevar con o sin diseños, y dejar que la intensidad de una buena manicure se exprese plenamente, a la espera de llevar los pocos rayos de sol de esta época en nuestra manicura. He aquí los esmaltes de uñas inspirados en los colores de esta temporada cozy o calientita:

UÑAS PUMPKIN SPICE

Uñas naranjas, inspiradas en las hojas del otoño 2025

Las hojas de los árboles alcanzan tonalidades anaranjadas que tienen algo casi mágico: tonos picantes, cálidos y envolventes, transmiten una vitalidad melancólica, típicamente otoñal.

Uñas en amarillo cálido, en estilo foliage

La inspiración son los rayos de sol que se infiltran en el follaje amarillento de los árboles, revelando una luz dorada que calienta el ambiente.

Uñas en color café castaño

Es el color de las castañas, las hojas caídas, las setas... Inspírate con estas uñas marrones con aires del bosque, que nos permite jugar con tonos intensos de reflejos oscuros. Para las más golosas, pueden inspirarse en los tonos chocolate.

Uñas en color rojo intenso

Cálidas, envolventes, con un gusto es especia: las uñas rojas otoñales son un triunfo de sensualidad. El esmalte adecuado debe ser ligeramente oscuro y brillante, para lucir en uñas almendradas, pero no excesivamente largas.

Uñas en tonos ámbar, como el caramelo

Al mirarlas, casi parece percibirse el aroma del caramelo, pero eso no es todo: los marrones más cálidos son la representación perfecta de la naturaleza cambiante, de los rayos del sol en los árboles, de los frutos del bosque, desde las nueces hasta el pumpkin spice. Y, así, la suavidad triunfa en la manicura.

Uñas en verde olivo

Para las que quieren un tono inusual para sus uñas y para el otoño, el color con el que jugar es el verde olivo. Un tono suave, casi de musgo, que recuerda a las hojas que poco a poco van dejando paso a colores más vivos antes de romperse y caer de las ramas en esta temporada.