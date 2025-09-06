VIDEO | Así fue como le quitaron la camioneta a John Milton

El hipnotista John Milton, reconocido por su trayectoria artística y por sus espectáculos de hipnosis masiva, vivió momentos de terror tras ser víctima de un asalto a mano armada mientras viajaba en su camioneta de lujo acompañado de su esposa.

El violento episodio ocurrió la tarde en la carretera Culiacán-El Dorado, en Sinaloa.

ASALTAN A JOHN MILTON EN SINALOA

De acuerdo con los primeros reportes, se había difundido que Milton había resultado lesionado de bala; sin embargo, el propio artista desmintió la información mediante un comunicado en sus redes sociales, aclarando que salió ileso y que lo más importante es que se encuentra con vida.

En entrevista con el periodista Javier Ceriani, Milton relató que fueron cuatro hombres quienes lo interceptaron y le apuntaron directamente a la cabeza y al pecho con armas de fuego. En medio del asalto, pidió a los delincuentes que le permitieran bajar a sus perritos antes de que se llevaran la camioneta.

"Me encuentro con vida, que es lo importante. Me apuntaron en la cabeza con una pistola y luego en el pecho. Quiero dar gracias a Dios de que estos jóvenes al parecer me reconocieron y creo que se tocaron el corazón para no desvivirme", relató.

El hipnotista aseguró que uno de los implicados rondaba los 18 años y consideró que pudieron haber actuado bajo los efectos de alguna sustancia. "A lo mejor venían bajo los efectos de alguna droga, no lo sé, pero me reconocieron, estoy seguro", añadió.

ASÍ FUE COMO LE QUITARON LA CAMIONETA A JOHN MILTON

Durante el robo, los delincuentes dispararon en varias ocasiones al aire y hacia el piso, lo que generó pánico entre su familia. Finalmente, tras entregar las llaves del vehículo, Milton y su esposa pudieron descender, mientras sus mascotas también fueron resguardadas.

A través de redes sociales, se viralizo un video en el que muestra los instantes en que los hombres dispararon al piso durante la agresión. El caso ha causado gran indignación entre sus seguidores y reaviva la preocupación por la inseguridad en las carreteras de México.

Horas después del asalto, las autoridades informaron que la camioneta fue recuperada, aunque no se logró detener a ninguno de los responsables.

El hipnotista, lejos de culpar a las autoridades por lo sucedido, hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre la educación de los jóvenes: "Hay que recuperar esos principios, honradez, moralidad, sinceridad, son valores que ya se perdieron en la sociedad".