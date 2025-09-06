VIDEO| Ella es "Karen de los Phillies", la mujer que le robó la pelota del jonrón de Barder a un niño

Mientras todos disfrutaban de un entretenido juego de beisbol, un lamentable hecho ocurrió durante el partido entre los Philadelphia Phillies y los Miami Marlins, donde la pelota llegó hasta la tribuna y un padre la recibió para entregársela a su hijo.

Lo que parecía un recuerdo inolvidable para el niño, se transformó en una pesadilla, cuando una mujer fue a reclamar la pelota y se la terminó quedando para ella.

POLÉMICA

Este hecho fue grabado y el video se difundió en las redes sociales, generando un repudio masivo contra la mujer y mucho apoyo para el niño que no pudo cumplir el sueño de llevarse la pelota a casa.

Gracias a la difusión de las redes sociales, el caso del niño se hizo público y luego fue premiado; sin embargo, quien no agradeció la viralización en redes fue la mujer, ya que se ganó un odio masivo.

"Karen de los Phillies", como es apodada en redes sociales, recibió mucho odio y se generaron muchos memes en su contra.

La identidad de la mujer se desconoce, pero aun así se hizo famosa en redes y para su mala fortuna, no ha sido positivo para ella. La gente la calificó de egoísta y mala persona, por lo que para la próxima vez deberá pensar mejor sus actos.

EL PEQUEÑO AFICIONADO RECIBIÓ SU PREMIO

Debido a la difusión del video en redes sociales, los Marlins lograron remediar la situación y al enterarse de lo sucedido, miembros del personal del equipo buscaron al niño para compensarlo.

El pequeño recibió una bolsa llena de mercancía de los Marlins, que incluía pelotas de beisbol firmadas, gorras y camisetas, además de la promesa de entradas VIP para un futuro partido, por lo que en este caso sí hubo final feliz después de todo.