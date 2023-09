VIDEO | Abuelita se pone agresiva ante los policías y la llaman "Lady Amenazas"

Abuela se hizo viral a través de las redes sociales luego de que presuntamente se puso agresiva ante la policía; hecho que la han nombrado ´Lady Amenazas´

Fue a través de TikTok, la usuaria @yareli2480 que compartió el video y se puede observa a una mujer de la tercera edad discutir con elementos de seguridad, de pronto la abuelita golpeó a una policía,

La integrante de la Policía Municipal sometió a la abuela contra un automóvil para detener su comportamiento, le colocó sus manos las esposas, aunque la mujer ponía resistencia.

La abuelita, tras notas que no podía igual la fuerza de la policía, gritó: "No sabes con quién te metes, no sabes con quién te metes".

La agente de seguridad continuó sometiendo a la adulta mayor frente a un automóvil, al llamado llegaron más elementos de la policía para detener a la mujer de la tercera edad, que seguía poniéndose en resistencia e incluso gritó en repetidas ocasiones.

Los hechos ocurridos sucedieron en Mexicali, Baja California, mientras la adulta mayor se encontraba en una plaza comercial, internaturas señalaron que la abuelita presuntamente fue detenida porque nadie quiso pagarle la cuenta de un restaurante; misma que se encontraba en estado de ebriedad.

No obstante, la mujer no se ha pronunciado al respecto por lo que no se sabe como realmente ocurrieron los hechos.

El audiovisual no ha pasado desapercibido y de inmediato se volvió viral mediante las redes sociales, a menos de 15 horas de que fue compartido el video, ha sumado alrededor de 700 mil reproducciones y más de 35 mil me gusta.

Internaturas aprovecharon el metraje para escribir que la mujer utilizó la conocida frase como "no sabes con quien te metes" como uan forma de mostrar que cuenta con un poder.

Otros usuarios mostraron sorpresa por la fuerza que tiene la abuelita, ya que no pudo con más de dos elementos.

"Que fuerza de la señora y la oficial trato de tener calma con tanta agresividad de la señora".