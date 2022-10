Un error en dato en su cuenta de Tinder la lleva al amor 40 y 20

Se trata de Rachel Caudele, una mujer que tiene dos hijos: uno de 23 años y otro de 19; en tanto, su novio tiene 25 años.

La mujer se divorció a fines de 2020 y tratando de encontrar una nueva relación, prestó oído a sus amigas, quienes le dijeron que recurriera a la aplicación (app) Tinder, para tener aventuras.

Sin embargo, jamás pensó que luego de llenar los datos encontró el amor en un hombre al que le lleva dos décadas: Alex Michael.

De acuerdo con la enamorada, la relación se dio por un error; y es que cuando descargó la app, al llenar los datos, olvidó cambiar el rango de edad de su interés.

Rachel tiene su residencia en Nueva York, en tanto que Alex, en Texas, y al momento de entablar comunicación se cayeron bien y se sorprendieron gratamente con lo que llamaron "conexión instantánea".

Contra todos los pronósticos, además de lo que familiares y amigos pudieron pensar, la pareja ya comparte "nido" de amor.

En torno a lo que está viviendo, Caudele dijo: "estaba viviendo cosas nuevas tras mi separación y quería probar algo diferente: me encontraba disfrutando de mi libertad y me convencieron de usar Tinder; al inicio me mostré muy escéptica y me desconcertaron los mensajes que recibí, mandaban fotos no solicitadas y no me gustaban".