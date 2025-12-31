  • 24° C
Viral

Tylor Chase reaparece tras escapar de hospitalización | VIDEO

Su inesperada salida de un centro médico generó alarma entre seguidores y autoridades, dejando muchas preguntas sobre su estado actual

Dic. 31, 2025
Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly en Manual de supervivencia escolar de Ned
El actor estadounidense Tylor Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned de Nickelodeon, ha vuelto a ser visto viviendo en las calles de Riverside, California, tras un intento fallido de tratamiento por problemas de salud mental y adicciones. Su regreso a la vía pública se produjo luego de una breve hospitalización, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores, colegas y autoridades locales.

INTERNACIÓN INVOLUNTARIA Y LIBERACIÓN ANTICIPADA

Chase, de 36 años, fue ingresado recientemente bajo una detención psiquiátrica involuntaria de 72 horas debido a su delicado estado físico y mental, así como a su situación de indigencia que se hizo viral en redes sociales desde septiembre. La hospitalización tenía como objetivo evaluarlo para un posible traslado a un centro de rehabilitación que ofreciera apoyo psicológico y tratamiento contra adicciones.

Sin embargo, la intervención no se completó como estaba planeada. A pesar de los esfuerzos de amigos y familia por coordinar su traslado a un centro especializado, pero el actor abandonó la clínica antes de tiempo, sin notificar a quienes lo apoyaban ni finalizar el proceso de rehabilitación. Como consecuencia, Tylor Chase volvió a vivir en las calles.

IMÁGENES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL ACTOR

Recientes fotografías compartidas en redes sociales muestran a Tyler durmiendo sobre el pavimento, sin abrigo ni calzado adecuado para enfrentar el clima frío, evidenciando su estado vulnerable. Reportes indican que, durante una de las evaluaciones de crisis de salud mental, personal médico lo encontró consumiendo metanfetamina.

Aunque se consideró que el actor representaba un peligro para sí mismo, las leyes de California limitan la retención prolongada de adultos mentalmente competentes. La situación de Chase pone de relieve los desafíos que enfrentan muchas personas con problemas de salud mental y adicciones, así como las limitaciones del sistema para ofrecer un tratamiento continuo y seguro.

El caso de Tylor Chase continúa generando atención mediática y debates sobre la protección y el apoyo a adultos en situaciones de vulnerabilidad extrema, mientras sus seguidores esperan que pueda recibir la ayuda que necesita para mejorar su calidad de vida.

Fernanda Rodríguez
