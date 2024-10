¿Tu auto se quedó parado? así puedes arrancarlo sin necesidad de empujarlo

Una de las situaciones más complicadas para todos los conductores es que el vehículo se pare de repente y no arranque el motor. En estas situaciones la reacción más sencilla es empujar el automóvil para generar marcha; sin embargo, existe un truco aún más sencillo, fácil de realizar y que no requiere un esfuerzo físico.

Es habitual ver que las personas empujen el vehículo con el fin de que pueda arrancar, pero, en algunas ocasiones esto no es posible debido a que te encuentras solo y no hay alguien que te pueda ayudar o la calle es pequeña y no tendrá la distancia suficiente para poder hacer la fuerza de arranque. Sin embargo; hay un método que solo requiere una cuerda o cinturones de seguridad y el gato del automóvil.

¿CÓMO ARRANCAR EL AUTO SIN EMPUJARLO?

Si tu auto se quedó parado en algún lugar, es posible hacer que arranque y no deberás empujarlo, para hacer esto se necesitará dos cinturones de seguridad unidos o una cuerda plana que cuente con el ancho de los cinturones; junto con esto, deberás de tener el gato del vehículo para levantarlo y teniendo todo, así será el truco.

Una vez que tengas todas las cosas listas, deberás de seguir este proceso:

Levantar del suelo una de las ruedas de auto usando el gato Con el contacto encendido y una marcha engranada, rodear con una cuerda el neumático Tirar con fuerza de ella, haciendo que gire hacia delante

De hacerlo bien, el vehículo tendrá marcha, sin embargo; es importante señalar que este truco solo es compatible con autos con diferencial abierto y dos ruedas motrices, ya que la potencia del motor se traslada a la rueda con que se encuentra suspendida, esto debido a que es la que tiene menor resistencia.

Con los autos con diferencial autoblocante y de tracción integral no es posible realizar este proceso, debido a que las dos ruedas del eje motor giran solidarias, por lo que es una solución inviable y en ese tipo de situaciones podría ser mejor empujar o incluso solicitar una grúa para realizar el arrastre del vehículo.