Trend viral de Rhode: ¿De qué va y cómo hacer tu sesión paso a paso gratis?

En los últimos días, redes sociales como Instagram y TikTok se han llenado de fotografías con una estética pulida, luminosa y minimalista que recuerda a campañas internacionales de cuidado facial.
Se trata de un trend creado con inteligencia artificial que simula sesiones editoriales de skincare de alto nivel y que ha sido replicado por influencers, creadores de contenido y celebridades. La calidad hiperrealista y el cuidado en los detalles provocaron que muchos usuarios asumieran que eran anuncios oficiales.
Posteriormente, figuras públicas como Yeri Mua, Kuno, Eugenio Derbez, Maribel Guardia, Ninel Conde y Consuelo Duval compartieron sus propias versiones, impulsando aún más el alcance del fenómeno y consolidándolo como un trend viral.
¿DÓNDE SE PUEDEN CREAR ESTAS FOTOS GRATIS?
La mayoría de estas imágenes se generan con herramientas de inteligencia artificial. Una de las más utilizadas es Glam IA, aplicación disponible tanto en iOS como en Android, que permite crear retratos estilizados a partir de una fotografía base.
En su versión gratuita, la app ofrece resultados suficientes para sumarse a la tendencia sin necesidad de invertir dinero.
CÓMO HACER TU IMAGEN ESTILO RHODE PASO A PASO SIN PAGAR
- Descarga la aplicación Glam IA desde tu tienda móvil.
- Elige una fotografía clara, bien iluminada y de frente.
- Selecciona la opción de generación personalizada o editorial.
- Copia y pega uno de los prompts que circulan en redes sociales, adaptándolo a tu imagen.
- Ajusta el resultado y guarda la versión final para compartirla.
PROMPT RECOMENDADO CON PASAMONTAÑAS ROSA
Solicita una fotografía editorial de belleza con primer plano, fondo blanco limpio, piel muy brillante con efecto húmedo, gotas de agua y pequeños cristales de hielo. Indica un pasamontañas rosa suave con la palabra Rhode bordada, parches de hidrogel bajo los ojos e iluminación cinematográfica suave.
PROMPT RECOMENDADO CON CASCO DEPORTIVO
Pide una imagen editorial con plano medio frontal, simetría limpia y fondo blanco minimalista. Añade una prenda deportiva rosa pastel y un casco de fútbol americano del mismo tono con la palabra Rhode visible. Incluye partículas de nieve y gotas de agua sobre piel, cabello y vestimenta.