Toy Story regresa al cine: ¿a qué hora verla en Ciudad Obregón?

Han pasado 30 años desde que el mundo conoció, gracias a Pixar, a Woody, Buzz Lightyear y al resto de los entrañables personajes de Toy Story , quienes siguen vigentes y se preparan para regresar en una quinta película en 2026.

Por este motivo, la icónica historia donde el vaquero y el guardián espacial forjan una amistad inolvidable se proyectará este 11 de septiembre en distintas salas de Cinépolis y Cinemex en todo el país.

DINÁMICAS Y PROMOCIONES

Para celebrar este reestreno, Cinépolis apeló a la nostalgia e invitó a sus seguidores en redes sociales a compartir fotografías de sus colecciones de juguetes inspirados en Toy Story. La respuesta fue inmediata: niños y adultos desempolvaron a Woody, Buzz, el Señor Cara de Papa, los marcianitos, Rex, Jessie y otros personajes para mostrar sus recuerdos.

Cinemex, por su parte, anunció que quienes compren boletos para ver Toy Story el 11 de septiembre recibirán una tarjeta digital exclusiva de Cinemex Loop, el programa de recompensas para sus clientes frecuentes.

¿A QUÉ HORA SE PROYECTARÁ TOY STORY EN CIUDAD OBREGÓN?

Según la aplicación de Cinépolis, las funciones en Ciudad Obregón serán las siguientes:

Cinépolis Bellavista: 11 y 12 de septiembre a la 1:15 p. m., y el sábado 13 a las 11:15 a. m.

Cinépolis Plaza Sendero: jueves y viernes a las 6:50 p. m.; sábado y domingo a las 12:10 p. m.; y lunes 15 de septiembre nuevamente a las 6:50 p. m.

Hasta el momento no se ha confirmado si la proyección se extenderá por más días.

CAMINO A TOY STORY 5

La saga, que debutó en los años 90 y recaudó más de 373 millones de dólares con su primera entrega, se prepara para una nueva aventura. Pixar confirmó que Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

La trama explorará cómo los juguetes enfrentan la era digital, desplazados por tabletas, celulares y videojuegos. La nueva villana será "Lilypad", una tablet que simbolizará los retos tecnológicos de la infancia actual.