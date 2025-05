´The Paper´: nuevo spin-off de ´The Office´; fecha de estreno, actores que regresan y más

Los fanáticos de la aclamada serie de comedia 'The Office' tienen motivos para celebrar, Peacock ha anunciado oficialmente el desarrollo de un nuevo spin-off titulado 'The Paper', que seguirá al mismo equipo de documentalistas durante una nueva y emocionante aventura; además de ha dado a conocer que algunos de los actores de la serie original regresarán para dar vida a sus personajes.

La nueva serie estaría ambientada años después de ver las hilarantes vidas de los empleados de Dunder Mifflin en Scranton. Sin embargo; en búsqueda de hacer un nuevo documental, el equipo de cámaras llegaría a Toledo, Ohio, donde descubrirán un periódico local y un equipo de trabajo muy peculiar. Esto sería el inicio de la nueva serie que estaría ambientada en el mismo universo de ´The Office´.

¿CUÁL SERÁ LA TRAMA DE LA NUEVA SPIN-OFF DE ´THE OFFICE?

La serie seguirá al mismo equipo de documentalistas que inmortalizaron la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton. Ahora, en busca de un nuevo proyecto, descubren un periódico histórico en el Medio Oeste llamado "The Truth Teller" y a su editor, quien intenta revivirlo con reporteros voluntarios. Esto llevará a una serie de aventuras y humor que nos acostumbró la serie original.

¿QUÉ ACTORES REGRESAN PARA ´THE PAPER´?

Una de las noticias más emocionantes para los seguidores de 'The Office' es el regreso de Oscar Nuñez en su icónico papel de Oscar Martinez. El contador, conocido por su inteligencia y sarcasmo, ahora formará parte del equipo de "The Truth Teller". Por el momento es el único actor de la serie original que regresaría para el spin-off; sin embargo, se tendrán caras nuevas en el elenco de ´The Paper´ y son:

Domhnall Gleeson interpretará a un empleado idealista del periódico, aparentemente con una fe inquebrantable en su potencial.

Sabrina Impacciatore asumirá el papel de la apasionada editora jefe, encargada de guiar a este peculiar grupo.

El elenco se completa con Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key, quienes seguramente aportarán su propia dosis de humor.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADO ´THE PAPER´, SPIN-OFF DE ´THE OFFICE´?

Se espera que 'The Paper' se estrene en septiembre de 2025 a través de la plataforma de streaming Peacock, aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta. Se espera que en los siguientes meses se dé más información de este nuevo proyecto que promete traer el humor característico de ´The Office´ con un nuevo equipo de trabajo y área laboral diferente.

'The Paper' continuará utilizando el formato de mockumentary, permitiendo a los espectadores ser testigos directos de las interacciones y situaciones cómicas que se desarrollen en la redacción del periódico. La mente creativa detrás de la adaptación estadounidense de 'The Office', Greg Daniels, regresa como cocreador y productor ejecutivo junto a Michael Koman.