¿Cómo se ve el elenco de The Office actualmente?

Tras 11 años del final de la existosa serie, los actores han tomado caminos diversos en sus carreras, ¿qué pasó con los empleados de Dunder Mifflin?

Por: Marcela Islas

Han pasado casi 20 años desde el estreno de 'The Office', la exitosa comedia que comenzó en marzo de 2005 y que sigue siendo una de las series más queridas por el público. A 11 años de su desenlace, muchos se preguntan qué ha sido de los actores que dieron vida a los empleados de Dunder Mifflin.

STEVE CARELL (MICHAEL SCOTT)

Steve Carell, quien interpretó al inolvidable Michael Scott, ha seguido una carrera en cine y televisión con papeles en películas como 'Foxcatcher', 'Beautiful Boy' y 'Bienvenidos a Marwen'. En televisión, ha participado en 'The Morning Show', 'Space Force' y 'El paciente'.

También ha prestado su voz en la saga de 'Mi villano favorito'. Está casado con Nancy Walls desde 1995 y tienen dos hijos.

JOHN KRASINSKI (JIM HALPERT)

John Krasinski se convirtió en un actor de acción al protagonizar la serie 'Jack Ryan' y películas como '13 horas' y 'Detroit'. Ha dirigido la trilogía 'Un lugar en silencio' y su reciente película animada 'Amigos imaginarios'. Está casado con Emily Blunt y tienen dos hijas.

RAINN WILSON (DWIGHT SCHRUTE)

Wilson ha participado en series como 'Star Trek: Discovery', 'Transparent' y 'The Rookie'. También dirige su propio podcast 'Soul Boom'. Está casado con Holiday Reinhorn y tienen un hijo.

JENNA FISCHER (PAM BEESLY)

Fischer protagonizó 'Splitting Up Together' y películas como 'Los pasos de papá'. Junto a Angela Kinsey, lanzó el podcast 'Office Ladies'. Está casada con Lee Kirk y tienen dos hijos.

ANGELA KINSEY (ANGELA MARTIN)

Kinsey ha participado en series como 'New Girl' y 'Fresh Off the Boat'. También apareció en películas de Netflix como 'A mi altura'. Se casó con Joshua Snyder en 2016 y tiene una hija.

ED HELMS (ANDY BERNARD)

Helms encontró éxito con la trilogía de 'The Hangover' y películas como 'Vacation' y 'Tag'. En 2021 protagonizó 'Rutherford Falls' y en 2023 'Familia revuelta'. Está casado y tiene una hija.

MINDY KALING (KELLY KAPOOR)

Kaling creó y protagonizó 'The Mindy Project', 'Never Have I Ever' y 'The Sex Lives of College Girls'. Ha trabajado en películas como 'Ocean´s 8' y 'Un viaje en el tiempo'. Tiene dos hijos y B.J. Novak es su padrino.

B.J. NOVAK (RYAN HOWARD)

Novak ha continuado como escritor y actor, publicando el libro 'One More Thing'. Actuó en 'Hambre de poder' y escribió y dirigió la comedia 'Venganza'.

Otros actores también han seguido carreras exitosas, como Ellie Kemper en 'Unbreakable Kimmy Schmidt', Craig Robinson en 'Killing It' y Rashida Jones en 'Parks and Recreation'. La influencia de 'The Office' sigue presente en la industria del entretenimiento, y sus actores continúan dejando huella en el cine y la televisión.