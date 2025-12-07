Teatro sensorial en San Andrés Cholula promueve empatía y reconocimiento hacia la discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula llevó a cabo una emotiva jornada de sensibilización a través de la puesta en escena Teatro Ciego, con la obra "La Casa de los Deseos". La actividad estuvo encabezada por el gobierno municipal que lidera Lupita Cuautle Torres y tuvo como objetivo acercar a la comunidad a una visión más empática y humana sobre la discapacidad.

Durante el evento, la directora general del Sistema Municipal DIF (SMDIF), Aurora Tlatehui Cuautle, acudió en representación de la alcaldesa y resaltó que esta fecha es un espacio de reconocimiento que forma parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para construir un entorno verdaderamente incluyente.

SERVICIOS Y APOYOS QUE FORTALECEN LA INCLUSIÓN

Aurora Tlatehui destacó que el SMDIF trabaja de forma cercana con la ciudadanía, ofreciendo servicios y apoyos fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entre ellos se encuentran asistencia alimentaria, talleres, valoraciones médicas especializadas en oftalmología, audiología, neurología pediátrica y para personas adultas. A esto se suman certificados de discapacidad, aparatos auditivos, ortopédicos y lentes, todos ofrecidos bajo los principios de respeto, inclusión y empatía.

ASISTENTES Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El evento contó con la presencia de la diputada local Luana Armida Amador Vallejo; la regidora Luz María Díaz Zaldívar; integrantes de diversas asociaciones civiles; así como personas de la comunidad interesadas en participar en esta experiencia sensorial. Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula reafirma su compromiso de promover la inclusión, visibilizar la diversidad y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad. Estas acciones buscan fortalecer la empatía social y avanzar hacia una comunidad más justa y solidaria.

Este proyecto de teatro sensorial, representa mucho más que una actividad artística, es una herramienta poderosa para transformar la manera en que la sociedad percibe la discapacidad. La experiencia invita a reconocer que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o sensoriales, poseen una riqueza única que merece ser valorada y respetada. Participar en una obra donde se prescinde del sentido de la vista permite que cada asistente conecte de forma directa con las emociones, los sonidos y la imaginación, generando una reflexión profunda sobre lo que implica vivir con una condición distinta a la mayoría.

Estas iniciativas impulsadas por el ayuntamiento contribuyen a derribar estigmas y a construir puentes de comprensión entre la ciudadanía. La inclusión no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que se fortalece con acciones concretas como el acceso a servicios especializados, la entrega de apoyos y la creación de espacios que celebran la diversidad. Lo realizado en esta jornada reafirma que una comunidad verdaderamente incluyente se edifica desde la empatía, el respeto y la participación activa de todos sus integrantes.

Las autoridades municipales, asociaciones civiles y cada persona participante demostraron que es posible avanzar hacia un futuro donde cada individuo encuentre su lugar sin barreras ni prejuicios.