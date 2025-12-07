  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Cuál es el origen del canto tradicional de las posadas? Esta es la letanía más famosa

La letanía interpretada en las posadas mexicanas, recrea la búsqueda de refugio de María y José a través de un diálogo entre peregrinos y posaderos

Dic. 07, 2025
¿Cuál es el origen del canto tradicional de las posadas? Esta es la letanía más famosa

La temporada de posadas en México no sería la misma sin la tradicional letanía "En el nombre del cielo", uno de los cantos más representativos de las celebraciones navideñas que se realizan del 16 al 24 de diciembre.

Su interpretación, acompañada de velitas, peregrinos y una procesión simbólica, recuerda el camino que María y José emprendieron antes del nacimiento de Jesús, buscando un lugar donde resguardarse en Belén.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL CANTO TRADICIONAL DE LAS POSADAS?

La letanía tiene raíces religiosas que se remontan a las primeras celebraciones cristianas en el continente americano. Su estructura en forma de diálogo reproduce la escena del peregrinaje: los peregrinos, representados por María y José, piden alojamiento, mientras que los posaderos responden con negativas hasta finalmente abrir las puertas.

Este intercambio simboliza la apertura del corazón para recibir a Jesús y reflexiona sobre el rechazo inicial que enfrentaron sus padres, un recuerdo de humildad y fe.

ESTA ES LA LETANÍA MÁS FAMOSA

La letra de "En el nombre del cielo" es una oración cantada que se ha transmitido de generación en generación. Durante las posadas, se recita como parte central del recorrido:

LOS PEREGRINOS PIDEN POSADA:

  • "En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada."

LOS POSADEROS NIEGAN LA ENTRADA:

  • "Aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sea algún tunante."

La letanía continúa entre ruegos y negativas hasta que finalmente los posaderos reconocen a José y María, abren la puerta y todos entonan versos de celebración, marcando el momento más emotivo de la posada.

UN ELEMENTO VIVO DE LA CULTURA MEXICANA

Más allá de su contenido religioso, este canto forma parte de la identidad navideña en México. Cada diciembre, familias, vecinos y comunidades enteras se reúnen para representar la búsqueda de posada, acompañada de luces, piñatas, rezos y villancicos.

La letanía ha perdurado por siglos porque simboliza solidaridad, unión y esperanza, valores fundamentales de la Navidad en la cultura mexicana.

Así, "En el nombre del cielo" no solo es un canto tradicional, ya que para muchos es una expresión que mantiene vivas las raíces espirituales y comunitarias de las posadas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
5 Rituales virales de TikTok más virales para atraer suerte, amor y fortuna en Navidad y Año Nuevo 2026
Viral

5 Rituales virales de TikTok más virales para atraer suerte, amor y fortuna en Navidad y Año Nuevo 2026

Diciembre 07, 2025

Miles de usuarios han convertido tradiciones antiguas y prácticas modernas en tendencias virales que prometen prosperidad y buena energía

Santoral de hoy 7 de diciembre: San Ambrosio de Milán:, el obispo y gobernador que transformó la historia eclesiástica
Viral

Santoral de hoy 7 de diciembre: San Ambrosio de Milán:, el obispo y gobernador que transformó la historia eclesiástica

Diciembre 07, 2025

El hombre cuya elocuencia convirtió a San Agustín y cuyo poder moldeó el destino de Occidente

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 7 de diciembre: ¡Los cielos trae consigo aprendizaje!
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 7 de diciembre: ¡Los cielos trae consigo aprendizaje!

Diciembre 07, 2025

. Descubre consejos sobre amor, trabajo y energía personal para navegar tu jornada con claridad y ventaja