5 Rituales virales de TikTok más virales para atraer suerte, amor y fortuna en Navidad y Año Nuevo 2026

A medida que se acerca el cierre del año, la popular plataforma de TikTok se vuelve a encender la fiebre por los rituales de manifestación navideños con miles de videos que hablan sobre la fortuna, el amor y las buenas vibras para el 2026.

Miles de usuarios han convertido tradiciones antiguas y prácticas modernas en tendencias virales que prometen atraer prosperidad, amor y buena energía para el próximo año. A continuación, se presentan cinco de los rituales más compartidos en la plataforma:

1. RITUAL DE LAS 12 UVAS DE LA SUERTE

Esta tradición se mantiene entre las más vistas cada diciembre, renovada con desafíos virales y variaciones creativas. Consiste en comer 12 uvas durante las 12 campanadas del Año Nuevo, una por cada mes del año. En TikTok, muchos lo hacen incluso debajo de la mesa para “atraer amor” y darle un toque más divertido.

Prepara las doce uvas sin semillas. Al sonar cada campanada Come una uva hasta completar las doce.

Si quieres seguir la tendencia viral, puedes hacerlo bajo la mesa o sosteniendo un pensamiento positivo.

Atrae la buena suerte en general y, según los usuarios, especialmente amor para el año entrante.

2. RITUAL DEL PLATO DE LOS SIETE GRANOS

Este ritual destaca por su estética, ya que combina distintos granos, hojas de laurel y monedas dentro de un plato o frasco. Se cree que simboliza crecimiento, estabilidad y abundancia económica.

Coloca en un recipiente garbanzos, lentejas, porotos, trigo, arroz, mijo y semillas de girasol. Añade laurel y monedas. Déjalo en un lugar visible durante todo diciembre. Al año siguiente, renueva los granos.

3. RITUAL DE LAS VELAS NAVIDEÑAS DE COLORES

Las velas combinadas con la iluminación festiva crean uno de los rituales más visuales en TikTok. Cada color representa un deseo distinto.

La noche del 25 de diciembre coloca velas de colores bajo el árbol o en un sitio seguro. Enciende cada una mientras pides su intención: roja o rosa para el amor, verde para la salud, dorada o amarilla para el dinero y blanca para la paz.

4. RITUAL DE LA BOLSITA DE MONEDAS

Ideal para quienes buscan atraer abundancia de forma simbólica y sencilla. Sirve para atraer riqueza, estabilidad financiera y un recordatorio físico de la prosperidad.

Coloca tres monedas brillantes dentro de una pequeña bolsa de tela o papel. Cuélgala en el árbol y, después de Navidad, usa esas monedas en algo práctico. Cada año agrega una moneda más hasta llegar a doce, que luego se guardan en un cofre.

5. RITUAL DEL SOBRE DE DESEOS

Una práctica emocional que conecta con la moda de escribir intenciones.

Escribe tus deseos en tiras de papel, dóblalas y colócalas dentro de un sobre amarillo. Cuélgalo en el árbol hasta Año Nuevo. Después, guárdalo y al siguiente diciembre revísalo para ver qué se cumplió. Finalmente, quema el sobre y prepara uno nuevo.

Estos rituales no solo forman parte de una tradición renovada, sino que también se han convertido en símbolos festivos que conectan a millones de usuarios buscando iniciar el 2026 con la mejor energía.