¿Te tatuaste con tinta roja? Esto podría pasar si consumes este suplemento

El uso de suplementos alimenticios se ha vuelto cada vez más común, especialmente aquellos relacionados con el bienestar muscular y nervioso, como el magnesio. Sin embargo, en personas con tatuajes realizados con tinta roja, su consumo ha despertado dudas por posibles reacciones cutáneas inusuales.

El denominado "efecto coliflor" no es un término médico oficial, pero se utiliza para describir una inflamación localizada, abultada e irregular de la piel, similar a la textura de una coliflor. Esta reacción puede presentarse exclusivamente sobre zonas tatuadas, especialmente aquellas realizadas con pigmentos rojos.

Dermatólogos señalan que la tinta roja es una de las más propensas a causar reacciones adversas, ya que suele contener metales, sales de mercurio, óxidos de hierro o colorantes sintéticos. Estos componentes pueden permanecer latentes en la piel durante años y reaccionar ante cambios internos del organismo.

A DIFERENCIA DE OTROS COLORES, LA TINTA ROJA ESTÁ ASOCIADA CON:

Reacciones alérgicas tardías.

Inflamación crónica.

Hipersensibilidad cutánea.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL MAGNESIO?

El magnesio, especialmente en forma de suplemento, puede modular respuestas inflamatorias e inmunológicas. En personas sensibles, esto podría detonar una reacción en zonas donde el cuerpo identifica un "cuerpo extraño", como ocurre con ciertos pigmentos de tatuaje.

Especialistas aclaran que el magnesio no causa el problema por sí solo, pero podría actuar como un desencadenante en personas con predisposición, tatuajes recientes o historial de reacciones cutáneas.

En la mayoría de los casos, estas reacciones:

No representan un riesgo grave .

. Se limitan a la piel .

. Pueden controlarse con tratamiento dermatológico.

No obstante, si hay dolor, enrojecimiento persistente, calor local o cambios en la textura del tatuaje, se recomienda suspender el suplemento y acudir con un especialista.

Recomendaciones médicas