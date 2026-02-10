  • 24° C
¿Qué es la erotomanía y por qué se intensifica en San Valentín?

Personas con este trastorno psicológico perciben amor inexistente, y celebraciones románticas incrementan riesgos de obsesión, ansiedad y conductas

Feb. 10, 2026
La erotomanía también se conoce como el “síndrome de Clérambault”

La erotomanía es un trastorno mental poco común, considerado dentro de los delirios. Se caracteriza porque la persona cree de manera firme e irracional que otra persona, a menudo alguien famoso, de mayor estatus social o incluso desconocido, está enamorada de ella.

Estas ideas no tienen base en la realidad y continúan, aunque exista evidencia que las desmienta. La persona afectada puede interpretar gestos simples, mensajes confusos o coincidencias como señales de afecto, lo que alimenta su obsesión y refuerza la ilusión de que ese amor es correspondido.

SEÑALES DE ALERTA

Identificar la erotomanía es fundamental para prevenir consecuencias negativas tanto para la persona afectada como para quienes la rodean. Entre las señales más frecuentes se encuentran:

  • Convicción absoluta de que alguien siente amor secreto por ella o él.
  • Intentos constantes de contacto, incluyendo llamadas, mensajes, regalos o visitas no solicitadas.
  • Dificultad para aceptar la negativa o indiferencia de la persona objeto de la creencia.
  • Aislamiento social o conflictos con familiares y amigos, generados por la obsesión.
  • Comportamientos sospechosos o vigilancia de la otra persona para “confirmar” el afecto imaginado.

Estas manifestaciones pueden aparecer de manera gradual y, en ocasiones, pasar desapercibidas hasta que la intensidad del trastorno aumenta.

¿CÓMO AFECTA EROTOMANÍA?

La erotomanía tiene un impacto significativo en la vida cotidiana. La ansiedad, la tensión emocional y los comportamientos obsesivos suelen ser constantes. Quienes la padecen pueden perder contacto con la realidad, afectar sus relaciones personales y generar problemas legales si intentan forzar la interacción con la persona que creen enamorada de ellos.

El trastorno también puede afectar la salud mental en general, provocando insomnio, estrés intenso, depresión y un deterioro en la capacidad para diferenciar lo real de lo imaginario. En contextos de celebraciones románticas, como San Valentín, los síntomas tienden a intensificarse, ya que el entorno enfatiza el romance y refuerza las ideas delirantes.

¿POR QUÉ AUMENTA EN SAN VALENTÍN?

Durante fechas como San Valentín, la erotomanía tiende a intensificarse porque el ambiente refuerza la idea de romance y atención amorosa. Las promociones, regalos, mensajes y celebraciones enfocadas en el amor pueden hacer que la persona afectada intérprete señales inexistentes como afecto real, aumentando la ansiedad, la obsesión y la necesidad de contacto con quien cree enamorado de ella. Esto hace que los síntomas sean más evidentes y difíciles de controlar durante estos días

Fernanda Rodríguez
