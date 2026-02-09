  • 24° C
Cena en casa para San Valentín: Menú fácil de 3 tiempos para sorprender a tu pareja

Propuesta romántica con platillos sencillos organizados con entrada, plato principal y postre, pensada brindar ambiente especial, sin complicaciones

Feb. 09, 2026
Una cena preparada en casa puede convertirse en el plan perfecto para celebrar San Valentín con detalles sencillos, sabor y un ambiente íntimo
Estamos a pocos días de celebrar el día más especial para los enamorados y seguro ya estás pensando en cómo sorprender a tu pareja. Una idea que nunca falla es preparar una velada romántica con una deliciosa cena hecha por ti. Este menú de tres tiempos incluye una pasta, una ensalada y un postre, todos con ingredientes conocidos por sus propiedades afrodisíacas que estimularán los sentidos y harán de la noche algo inolvidable.

PASTA A LA MARINERA CON ALMEJAS

Ingredientes:

  • ½ paquete de pasta (espagueti o tallarines)
  • 2 dientes de ajo, finamente picados
  • ¼ de cebolla, finamente picada
  • 2 jitomates picados en cubos
  • 500 gramos de puré de tomate
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 vaso de vino blanco
  • Aceite
  • ½ kilo de almejas

Procedimiento:

Primero, acitrona la cebolla y el ajo en un sartén con un poco de aceite. Agrega los jitomates en cubos, sal y pimenta al gusto. Cocina durante cinco minutos y añade el puré de tomate; deja hervir y apaga el fuego.

Mientras la salsa se cocina, prepara la pasta en agua hirviendo con sal hasta que esté al dente, y luego retira. Para las almejas, calienta un poco de aceite en un sartén, agrega las almejas y cuando comiencen a "tronar", vierte el vaso de vino blanco. Tapa y deja cocer hasta que las almejas se abran. Una vez listas, apaga el fuego.

Sirve la pasta con la salsa y las almejas, combinando los sabores afrodisíacos del vino y el marisco.

ENSALADA DE MANGO Y AGUACATE

Ingredientes:

  • 300 gramos de lechugas mixtas, previamente desinfectadas
  • 1 mango cortado en cubos
  • 2 aguacates cortados en cubos
  • 1 pepino cortado en cubos y sin semillas
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes unos 20 minutos antes de servir. Puedes ofrecerla como entrada antes de la pasta o acompañando el plato principal. Sirve en un plato y disfruta de la frescura y el contraste de sabores.

FRESAS JUBILEE CON HELADO DE VAINILLA

Ingredientes:

  • 1 cucharada de mantequilla
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 8 fresas por porción
  • 1 varita de canela
  • 1 caballito de brandy
  • ½ copa de licor de cassis
  • ½ copa de vino tinto

Procedimiento:

Derrite la mantequilla en un sartén y agrega el azúcar, cuidando que no se queme. Añade la canela y las fresas; cuando la fruta suelte su jugo, incorpora el brandy y deja que se evapore. Vierte el vino tinto y el licor de cassis y cocina por un par de minutos.

Sirve en un plato pequeño de cristal, añade el helado de vainilla y tendrás un postre espectacular y romántico, ideal para culminar la velada.

Estas recetas son fáciles de preparar, perfectas para crear un ambiente especial y sorprender a tu pareja este San Valentín, combinando sabor, presentación y un toque afrodisíaco en cada plato.

Fernanda Rodríguez
