60 años sin faltar al Super Bowl: la historia de tres amigos que hicieron del futbol americano una forma de vida

Durante seis décadas, el Super Bowl no ha sido solo el partido más importante del futbol americano, sino una cita inquebrantable para Don Crisman, Gregory Eaton y Tom Henschel. Para ellos, el evento deportivo más visto del mundo no tendría sentido sin estar juntos en las gradas.

Sin embargo, este año la emoción del kickoff vino acompañada de una reflexión inevitable: el paso del tiempo podría convertir esta edición en la última que vivan como trío.

LA HISTORIA DE TRES AMIGOS QUE HICIERON DEL FUTBOL AMERICANO UNA FORMA DE VIDA

Estos tres amigos integran un club tan exclusivo como menguante: el de los aficionados que nunca se han perdido un Super Bowl desde el primero, disputado en 1967, cuando aún era conocido como el Campeonato Mundial de la AFL-NFL.

Crisman, originario de Maine; Eaton, de Michigan, y Henschel, de Florida, regresaron una vez más para presenciar el gran juego, conscientes de que la edad y la salud comienzan a imponer límites.

El partido de este año, que se llevó a cabo en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, enfrentó a los Seattle Seahawks contra los New England Patriots.

Para Crisman, fanático de los Patriots desde la creación de la franquicia, fue una ocasión especialmente significativa: vio a su equipo disputar el Super Bowl por duodécima vez, un récord personal.

"Esta será definitivamente la última", confesó Crisman, quien viajó acompañado de su hija, Susan Metevier. "Hemos llegado a los 60".

60 AÑOS SIN FALTAR AL SUPER BOWL

Don Crisman cumplirá 90 años este año. Tom Henschel, de 84, enfrenta las secuelas de un derrame cerebral que ha afectado su movilidad y su habla. Ambos reconocieron que, pese a haberlo dicho antes, esta vez sí será la última ocasión en la que realizarán el cada vez más costoso y demandante viaje al Super Bowl.

Gregory Eaton, de 86 años, es el único que aún se mantiene activo laboralmente: dirige una empresa de transporte terrestre en Detroit y asegura que seguirá asistiendo mientras su salud se lo permita. Su gran ilusión es ver, algún día, a sus Detroit Lions disputar un Super Bowl.

Eso sí, los tres coinciden en que la forma de vivir el evento ha cambiado. Crisman recuerda que antes pasaba una semana completa en la ciudad sede, disfrutando de toda la parafernalia. Hoy, prefiere concentrarse solo en el partido.

"Ya no vamos una semana, vamos tres o cuatro días", explicó.

Eaton también lamentó cómo el Super Bowl se ha vuelto más comercial y costoso. "Ahora es un viaje de 10 mil dólares", señaló. Aun así, aseguró que el gasto vale la pena por compartir el momento con sus amigos.

"Son mis hermanos. Nos cuidamos unos a otros", dijo.

UNA AMISTAD QUE NACIÓ EN EL SUPER BOWL

La amistad entre Don Crisman y Tom Henschel comenzó en el Super Bowl de 1983 y estuvo marcada por la rivalidad entre sus equipos, los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers. Años después se sumó Gregory Eaton, tras coincidir con ellos luego de asistir durante décadas al evento por separado.

Sus recuerdos reflejan otra época del futbol americano: entradas de 12 dólares, viajes de más de 24 horas y momentos históricos como el triunfo de Doug Williams en 1988. Para Susan Metevier, hija de Crisman, la racha de su padre siempre fue parte de su vida y acompañarlo ahora tiene un significado especial.

Con el paso del tiempo, el club de quienes nunca han faltado a un Super Bowl se ha reducido. La historia de estos tres amigos recuerda que el gran juego es más que un espectáculo deportivo: es memoria, amistad y una pasión que perdura.