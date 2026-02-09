Cómo regular tu sistema nervioso y arritmias leves con espinacas, según cardiólogo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El cardiólogo Aurelio Rojas sostiene que la alimentación puede jugar un papel clave en la regulación del sistema nervioso autónomo y en la aparición de extrasístoles o arritmias leves del corazón. En un video reciente publicado en redes sociales, explicó que incluir espinacas de forma regular en la dieta puede ayudar a estabilizar el ritmo cardíaco en personas que no presentan una enfermedad estructural del corazón.

El especialista subraya que, en muchos casos leves, no siempre es necesario recurrir de inmediato a la medicación, sino revisar primero factores como el estrés, el descanso y los nutrientes que se consumen a diario.

QUÉ ES EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y POR QUÉ IMPORTA

El sistema nervioso autónomo es el encargado de regular funciones automáticas del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial, sin que tengamos que pensarlo conscientemente.

Cuando este sistema se encuentra alterado —por estrés crónico, falta de sueño o deficiencias nutricionales— pueden aparecer síntomas como palpitaciones, extrasístoles o arritmias leves, aun cuando el corazón esté sano desde el punto de vista estructural.

En estos casos, el problema no está en el músculo cardíaco, sino en la forma en que el cuerpo regula sus señales internas.

POR QUÉ LAS ESPINACAS PUEDEN AYUDAR AL CORAZÓN

De acuerdo con Aurelio Rojas, las espinacas destacan por su alto contenido de magnesio y folatos, dos nutrientes fundamentales para el equilibrio del sistema nervioso autónomo.

El magnesio participa en la transmisión nerviosa y en la relajación muscular, incluido el músculo cardíaco. Un aporte adecuado puede favorecer un latido más estable y reducir la aparición de extrasístoles o arritmias leves relacionadas con el estrés o la fatiga.

Un sistema nervioso mejor regulado, explica el cardiólogo, se traduce en un corazón que responde de forma más armónica a las demandas del día a día.

OTROS ALIMENTOS QUE RECOMIENDA EL CARDIÓLOGO

Además de las espinacas, Aurelio Rojas señala otros alimentos que pueden complementar este enfoque nutricional:

El aguacate, por su contenido de magnesio, potasio y grasas saludables, contribuye al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y al equilibrio eléctrico del corazón.

El kéfir natural, una bebida fermentada rica en probióticos y triptófano, puede influir positivamente en la microbiota intestinal y en la producción de serotonina, ayudando a reducir el impacto del estrés sobre el sistema nervioso y el ritmo cardíaco.

QUÉ NO SIGNIFICA ESTA RECOMENDACIÓN

El propio cardiólogo aclara que estos consejos no sustituyen una valoración médica. La alimentación puede ser un apoyo importante, pero no reemplaza estudios clínicos cuando los síntomas son frecuentes o intensos.

Si las palpitaciones o arritmias leves se presentan de forma recurrente, o se acompañan de dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos o desmayos, es fundamental acudir con un especialista para descartar problemas cardíacos de mayor gravedad.

La nutrición puede ayudar, pero siempre dentro de un enfoque integral de salud y bajo supervisión médica cuando sea necesario.