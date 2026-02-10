  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 10 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

¿Es una estafa? 5 señales para detectar regalos falsos de San Valentín en Facebook

Facebook se ha convertido en un canal frecuente de fraudes, donde falsos regalos, sorteos y "amores" repentinos buscan robar datos personales o dinero

Feb. 10, 2026
¿Es una estafa? 5 señales para detectar regalos falsos de San Valentín en Facebook

Se acerca el Día del Amor y la Amistad, las redes sociales comienzan a llenarse de mensajes románticos, promociones y supuestos obsequios; sin embargo, también aumenta la actividad de estafadores que aprovechan el contexto emocional para engañar a los usuarios.

Facebook se ha convertido en uno de los principales canales para este tipo de fraudes, donde falsos regalos, sorteos inexistentes y "amores" repentinos esconden intentos de robo de datos personales o dinero.

5 SEÑALES PARA DETECTAR REGALOS FALSOS DE SAN VALENTÍN EN FACEBOOK

Especialistas en ciberseguridad advierten que estas estafas suelen intensificarse durante fechas especiales como San Valentín, utilizando tácticas emocionales y ofertas atractivas para bajar la guardia de las víctimas. Por ello, identificar las señales de alerta puede marcar la diferencia entre recibir un mensaje romántico genuino o caer en un fraude.

Estas son cinco señales clave para detectar regalos falsos y estafas románticas en Facebook:

AMOR A PRIMERA VISTA Y DEMASIADO RÁPIDO

Los estafadores sentimentales suelen declarar amor eterno en cuestión de días o incluso horas. Crean una conexión emocional intensa y apresurada con el objetivo de generar confianza y dependencia emocional en poco tiempo.

SOLICITUDES DE DINERO O DATOS PERSONALES

Una señal clara de alerta es cuando la persona que promete enviarte un regalo te pide dinero para supuestos gastos de envío, aduanas o impuestos. También es riesgoso si solicita datos bancarios, números de tarjeta o información personal con la excusa de una "sorpresa".

FOTOS QUE PARECEN SACADAS DE UN CATÁLOGO

Si la foto de perfil luce demasiado profesional o genérica, conviene hacer una búsqueda inversa de imágenes en Google. Cuando la imagen aparece en bancos de fotos o en perfiles distintos, es muy probable que se trate de una cuenta falsa.

EVITAN LAS VIDEOLLAMADAS

Los estafadores suelen poner excusas constantes para no realizar videollamadas o encuentros en persona. Argumentos como estar en el extranjero, en el ejército o trabajando en plataformas petroleras son frecuentes en este tipo de fraudes.

OFERTAS "DEMASIADO BUENAS PARA SER VERDAD"

Sorteos de perfumes, joyas o productos de lujo que piden hacer clic en enlaces sospechosos o ingresar datos en sitios web dudosos son un claro indicio de phishing. Si el premio parece exagerado y no hay información clara del organizador, lo mejor es desconfiar.

Autoridades y expertos recomiendan no compartir información personal, evitar transferencias de dinero a desconocidos y reportar perfiles sospechosos directamente en la plataforma.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Consumo moderado de café y té se asocia con menor riesgo de demencia, según estudio de Harvard
Viral

Consumo moderado de café y té se asocia con menor riesgo de demencia, según estudio de Harvard

Febrero 09, 2026

El café descafeinado no mostró una asociación significativa con la reducción del riesgo ni con mejoras cognitivas

VIDEO | Mujeres acosan y echan del metro a mujer tras decir la N-word
Viral

VIDEO | Mujeres acosan y echan del metro a mujer tras decir la N-word

Febrero 09, 2026

El clip muestra a varias mujeres enfrentándose verbalmente con otra pasajera dentro de un vagón

Esto es lo que pasa por la cabeza antes de suicidarte, según la ciencia
Viral

Esto es lo que pasa por la cabeza antes de suicidarte, según la ciencia

Febrero 09, 2026

Psiquiatras, neurólogos y estudios basados en neuroimagen coinciden en algo clave: el suicidio no responde a una sola causa