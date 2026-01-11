¿Te gustan los postres? Estos son los 10 mejores según un ranking internacional

La repostería es un pilar de la cultura gastronómica mundial. Cada año, nuevas listas y rankings revelan los postres más apreciados por comensales y viajeros, ofreciendo un recorrido sensorial por sabores, texturas y tradiciones que cruzan fronteras.

Taste Atlas, publicación especializada en gastronomía, elaboró un ranking de los cien mejores postres del mundo, basado en 97 mil 422 valoraciones, seleccionando aquellos dulces que representan fielmente a sus regiones y conquistan paladares globales.

ESTOS SON LOS 10 MEJORES POSTRES

1. Antakya künefesi, Turquía

Este postre tradicional de Antakya se elabora con masa filo desmenuzada y queso sin sal, típico de Hatay peyniri. Se hornea por ambos lados y se baña con almíbar caliente de azúcar, agua y limón, agregando frutos secos como pistachos, nueces o avellanas. Recibió el certificado de Indicación Geográfica Protegida en 2006, destacando su vínculo con la tradición local.

2. Helado de crema coagulada, Reino Unido

Originario de Cornualles, este helado combina leche entera, huevos y crema coagulada, lo que le da una textura untuosa y sabor distintivo. Puede servirse solo o con crema adicional, y mantiene un lugar destacado en la tradición repostera británica.

3. Gelato al pistacchio, Italia

El gelato al pistacchio se prepara con pasta de pistacho y una base de leche, crema, huevos y azúcar. Los pistachos de Bronte, Sicilia, son altamente valorados por su sabor y color intenso, y la preparación artesanal refleja la esencia de la tradición italiana.

4. Strudel (Trentino-Alto Adige), Italia

Este clásico de manzana se elabora estirando masa en láminas finísimas y rellenando con manzanas Golden Delicious, pasas, azúcar, manteca, canela y piñones. Al hornearse, adquiere una textura crujiente y se espolvorea azúcar impalpable. Es un postre que combina influencias centroeuropeas y sabores locales.

5. Gaziantep baklavasi, Turquía

Originario de Gaziantep, combina capas de masa filo, pistachos, aceite de oliva, vinagre, limón y azúcar. Tradicionalmente reservado para festividades, hoy se disfruta todo el año, especialmente durante la cosecha de pistachos, convirtiendo a la ciudad en un destino obligatorio para los amantes de la repostería.

6. Fistikli sarma, Turquía

Este dulce turco usa pasta de pistacho molido envuelta en masa filo. El relleno predomina sobre la masa, generando un rollo compacto de color verde intenso. Se corta en porciones pequeñas y su sabor se define por la calidad de los pistachos de Gaziantep.

7. Tembleque, Puerto Rico

El tembleque es un postre a base de leche de coco, maicena y azúcar, con textura firme pero suave. Se suele espolvorear con canela y se consume en festividades y cumpleaños. Su nombre hace referencia al movimiento característico al sacudirlo, y admite variantes con vainilla, nuez moscada o ron.

8. Crêpes sucrées, Francia

La versión dulce de las crêpes francesas permite rellenos variados como frutas frescas, crema batida, mermeladas o crema de avellanas. Su versatilidad las hace adecuadas para desayuno, merienda o postre, y han ganado popularidad en todo el mundo.

9. Tinginys, Lituania

Este postre lituano mezcla galletitas desmenuzadas, cacao, leche condensada, manteca y azúcar. Se moldea y enfría hasta adquirir consistencia firme. Su sencillez y carácter artesanal lo hacen comparable al salame de chocolate italiano, con la posibilidad de añadir frutos secos o frutas deshidratadas.

10. Pão de Ló de Ovar, Portugal

Este bizcochuelo portugués, originario del siglo XVIII, se elabora con huevos, azúcar y harina, resultando en una masa esponjosa y húmeda en el centro. Es emblema de la pastelería portuguesa y se ofrece en ferias y celebraciones religiosas, conservando su receta tradicional.

POSTRES DESTACADOS DEL CONO SUR

En el puesto 27 del ranking aparece el dulce de leche, ícono de Argentina y Uruguay, usado en tortas, helados y como untable. En el puesto 62 se ubican los alfajores, galletas rellenas principalmente de dulce de leche o mermelada, cubiertas con chocolate o azúcar impalpable. Ambos dulces son parte de la identidad cultural y la vida cotidiana de la región.