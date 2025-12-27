  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 27 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Taxista devuelve 300 mil pesos a adulto mayor tras olvido; Agencia de Transporte le da reconocimiento

De acuerdo con la información oficial, el pasajero descendió del vehículo sin percatarse de que no llevaba consigo la cantidad considerable de dinero

Dic. 27, 2025
Taxista devuelve 300 mil pesos a adulto mayor tras olvido; Agencia de Transporte le da reconocimiento

En plena temporada decembrina, cuando las prisas, el estrés y los descuidos suelen multiplicarse generando posibles pérdidas económicas, una historia de honestidad y vocación de servicio se volvió ejemplo para todo México.

¿CÓMO OCURRIÓ LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO POR EL TAXISTA?

Un taxista no solo devolvió una fuerte suma de dinero olvidada en su unidad, sino que recordó que la integridad sigue siendo un valor vivo, incluso en los momentos más caóticos del año.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) entregó un reconocimiento público al taxista Ramón Marquina, quien devolvió 300 mil pesos en efectivo a un adulto mayor que los había olvidado tras tomar un servicio de taxi rumbo a la ciudad de Mérida.

De acuerdo con la información oficial, el adulto mayor descendió del vehículo sin percatarse de que no llevaba consigo la cantidad considerable de dinero en efectivo.

Fue el propio Ramón Marquina quien, al revisar su unidad, encontró el efectivo y de inmediato notificó a las autoridades correspondientes para localizar al propietario y devolverlo de forma segura.

Durante el proceso de entrega del dinero, elementos de la policía estuvieron presentes para constatar que todo se realizara conforme a la ley y sin irregularidades.

Incluso, la hija del adulto mayor fue alertada sobre la presencia de las autoridades en el domicilio de su padre, con el objetivo de brindar tranquilidad y transparencia durante el procedimiento.

"Me siento satisfecho de haber cumplido mi deber, mi obligación de entregar el dinero, como debe ser, como una persona honrada, muy feliz de ver al señor que le regresó la vida", expresó Ramón Marquina tras recibir el reconocimiento.

RECONOCIMIENTO AL CONDUCTOR HONESTO

Para muchas personas mayores, una pérdida así puede significar años de esfuerzo, sobre todo en estas fechas cuando reciben su aguinaldo y con ello realizan las compras navideñas para pasar una celebración con la familia.

El homenaje fue encabezado por el director general de Transporte de la ATY, Jacinto Sosa Novelo, quien destacó la integridad, honestidad y vocación de servicio del conductor. Además, invitó a que este tipo de acciones sean replicadas y reconocidas, no como excepciones, sino como ejemplos a seguir dentro del gremio.

"Es algo muy bonito, y ojalá todos los compañeros taxistas sigan este ejemplo, porque es un ejemplo a seguir, que se siga reconociendo a Yucatán como un pueblo honrado", concluyó el transportista.

En tiempos donde las malas noticias suelen dominar los titulares, historias como esta recuerdan que la ética cotidiana también construye comunidad. Y sí, todavía hay finales felices... incluso en medio del tráfico navideño.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Día de los Santos Inocentes: ¿Cuándo es y cuál es la tragedia de tras de las bromas?
Viral

Día de los Santos Inocentes: ¿Cuándo es y cuál es la tragedia de tras de las bromas?

Diciembre 27, 2025

Detrás de este ambiente festivo se esconde un origen profundamente trágico que contrasta con la forma en que hoy se recuerda esta fecha

Santoral de hoy, 27 de diciembre: San Juan Evangelista, el discípulo más amado por Jesús
Viral

Santoral de hoy, 27 de diciembre: San Juan Evangelista, el discípulo más amado por Jesús

Diciembre 27, 2025

Estuvo presente durante la crucifixión, donde Jesús le dijo: "Hijo, ahí tienes a tu madre", encomendándole el cuidado de la Virgen María

Stranger Things: el antes y el después de los actores
Viral

Stranger Things: el antes y el después de los actores

Diciembre 27, 2025

El elenco infantil que marcó a una generación muestra hoy una transformación visible tras años de fama, nuevos proyectos y experiencias