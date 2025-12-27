Taxista devuelve 300 mil pesos a adulto mayor tras olvido; Agencia de Transporte le da reconocimiento

En plena temporada decembrina, cuando las prisas, el estrés y los descuidos suelen multiplicarse generando posibles pérdidas económicas, una historia de honestidad y vocación de servicio se volvió ejemplo para todo México.

¿CÓMO OCURRIÓ LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO POR EL TAXISTA?

Un taxista no solo devolvió una fuerte suma de dinero olvidada en su unidad, sino que recordó que la integridad sigue siendo un valor vivo, incluso en los momentos más caóticos del año.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) entregó un reconocimiento público al taxista Ramón Marquina, quien devolvió 300 mil pesos en efectivo a un adulto mayor que los había olvidado tras tomar un servicio de taxi rumbo a la ciudad de Mérida.

De acuerdo con la información oficial, el adulto mayor descendió del vehículo sin percatarse de que no llevaba consigo la cantidad considerable de dinero en efectivo.

Fue el propio Ramón Marquina quien, al revisar su unidad, encontró el efectivo y de inmediato notificó a las autoridades correspondientes para localizar al propietario y devolverlo de forma segura.

Durante el proceso de entrega del dinero, elementos de la policía estuvieron presentes para constatar que todo se realizara conforme a la ley y sin irregularidades.

Incluso, la hija del adulto mayor fue alertada sobre la presencia de las autoridades en el domicilio de su padre, con el objetivo de brindar tranquilidad y transparencia durante el procedimiento.

"Me siento satisfecho de haber cumplido mi deber, mi obligación de entregar el dinero, como debe ser, como una persona honrada, muy feliz de ver al señor que le regresó la vida", expresó Ramón Marquina tras recibir el reconocimiento.

RECONOCIMIENTO AL CONDUCTOR HONESTO

La honestidad merece ser reconocida.



El titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, Mtro. Jacinto Sosa Novelo, entregó un reconocimiento al taxista Ramón Marquina por su integridad y vocación de servicio, al devolver 300 mil pesos en efectivo a un adulto mayor. pic.twitter.com/KZMRJaA2BN — Agencia de Transporte de Yucatán (@Agencia_ATY) December 23, 2025

Para muchas personas mayores, una pérdida así puede significar años de esfuerzo, sobre todo en estas fechas cuando reciben su aguinaldo y con ello realizan las compras navideñas para pasar una celebración con la familia.

El homenaje fue encabezado por el director general de Transporte de la ATY, Jacinto Sosa Novelo, quien destacó la integridad, honestidad y vocación de servicio del conductor. Además, invitó a que este tipo de acciones sean replicadas y reconocidas, no como excepciones, sino como ejemplos a seguir dentro del gremio.

"Es algo muy bonito, y ojalá todos los compañeros taxistas sigan este ejemplo, porque es un ejemplo a seguir, que se siga reconociendo a Yucatán como un pueblo honrado", concluyó el transportista.

En tiempos donde las malas noticias suelen dominar los titulares, historias como esta recuerdan que la ética cotidiana también construye comunidad. Y sí, todavía hay finales felices... incluso en medio del tráfico navideño.