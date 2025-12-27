Santoral de hoy, 27 de diciembre: San Juan Evangelista, el discípulo más amado por Jesús

Cada 27 de diciembre, la Iglesia Católica honra la vida y el legado de San Juan Evangelista, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y figura clave en la tradición cristiana.

San Juan, conocido también como "el discípulo amado", fue el menor de los doce apóstoles de Jesucristo. Hermano de Santiago, su vida se entrelazó de manera profunda con la misión de Jesús. Ambos hermanos, mientras remendaban las redes en la orilla del Lago de Galilea, recibieron el llamado de Jesús para seguirlo, un evento que marcaría el inicio de su trayectoria de fe.

A lo largo de su vida, San Juan no solo fue testigo de los milagros de Cristo, sino que también acompañó a Jesús en momentos importantes, como su pasión y muerte en el Calvario. A diferencia de los otros apóstoles, San Juan estuvo presente durante la crucifixión, donde Jesús, al ver a su madre María, le dijo: "Hijo, ahí tienes a tu madre", encomendándole la protección y cuidado de la Virgen María.

EL LEGADO DE SAN JUAN EVANGELISTA: ESCRITOR Y TEÓLOGO

San Juan no solo se destacó por su cercanía a Cristo, sino que también fue un prolífico escritor. Es reconocido como el autor del cuarto evangelio, que se distingue por su enfoque profundo y espiritual sobre la vida de Jesús. Además, tres cartas del Nuevo Testamento llevan su nombre, y es tradicionalmente atribuido como el escritor del libro de Apocalipsis, una obra alegórica que profetiza la segunda venida de Cristo.

"Hijo, ahí tienes a tu madre", dijo Jesús a San Juan Evangelista, encomendándole la protección y cuidado de la Virgen María. Foto: AciPrensa.

PATRONO DE LOS TEÓLOGOS Y ESCRITORES CRISTIANOS

A menudo, en las representaciones artísticas, San Juan es simbolizado por un águila, que representa su visión elevada y espiritual, y un libro que hace referencia a sus escritos. A lo largo de los siglos, ha sido considerado el patrón de los teólogos y de los escritores cristianos, debido a la profundidad teológica y la belleza literaria de sus obras.

LA MUERTE DE SAN JUAN: UN FINAL ÚNICO

San Juan Evangelista vivió una larga vida, muriendo en Éfeso alrededor del año 100 d.C., durante el reinado del emperador Trajano. A pesar de haber sufrido persecuciones, fue el único de los apóstoles que no murió como mártir. Su longevidad y su dedicación al cristianismo fueron fundamentales para el crecimiento de la iglesia.