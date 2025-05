Taste Atlas: Estos son los 5 peores antojos callejeros de México

Si bien la mayoría de los mexicanos conocemos una amplia variedad de comidas y antojitos, la realidad es que la gastronomía nacional es sumamente amplia, ya que, al ser un país tan enorme, en el que convergen culturas y tradiciones en 32 estados, la variedad es gigantesca.

No por nada en 2010, la Unesco otorgó a la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, convirtiéndose en el foco de atención de miles de turistas, que han visitado el país únicamente para degustar su comida.

Sin embargo, como ocurre en todos los casos, habrá alimentos que no sean del agrado de muchos, pero para otros serán una verdadera delicia.

Ahora bien, Taste Atlas es una guía gastronómica, en la que los internautas que hayan viajado a distintos países evalúen los tipos de cocina del mundo.

Así las cosas, este sitio web generó tremenda polémica pues colocó en la lista de los "peores" antojitos callejeros de México, pero muy populares, y argumentó que su atractivo se ve empañado por aspectos que van más allá del sabor. A pesar de esto, muchos de estos antojitos son profundamente amados en México.

LOS 5 ANTOJITOS MEXICANOS EN LA MIRA DE TASTE ATLAS:

Torta de tamal: Un tamal dentro de un bolillo, popular desayuno capitalino. Gusto Atlas critica su exceso de carbohidratos.

Torta cubana: Un sándwich abundante con múltiples carnes y quesos. Para la guía, la combinación de embutidos carece de sentido.

Tacos de frijol con queso: Tortilla dorada con frijoles refritos y queso. La guía no especificó su crítica.

Tacos de tripas: Tripas de res o cerdo fritas hasta quedar crujientes. El exceso de grasa fue el motivo de su inclusión en la lista.

Tamales de chipilín: Tamales del sureste con la distintiva hoja de chipilín. A Taste Atlas no le agradó el sabor de la planta.

¿QUÉ HACE FAMOSOS A LOS ANTOJITOS CALLEJEROS MEXICANOS?

Los antojitos callejeros son comidas rápidas y accesibles vendidas en diversos puestos. Nacen de recetas populares adaptadas a la vida diaria, utilizando ingredientes económicos y porciones generosas. Su popularidad radica en que representan la cotidianidad de millones de mexicanos, con variaciones regionales que enriquecen la cultura culinaria del país. Su preparación al momento los hace irresistibles.

No obstante, pese a lo que señale Taste Atlas, el que estén en su lista no implica que no sean considerados delicias auténticas por gran parte de la población mexicana que disfruta enormemente de su sabor, además de que suelen ser accesibles al bolsillo.