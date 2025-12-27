Streaming será más caro en 2026: estas plataformas confirmaron aumentos

El entretenimiento digital enfrentará nuevos incrementos en 2026. Varias de las principales plataformas de streaming ya confirmaron aumentos en sus precios, mientras que otras analizan ajustes que podrían impactar a millones de usuarios en todo el mundo.

Servicios como Paramount+, HBO Max, Disney+ y Apple TV+ oficializaron cambios en sus tarifas, y gigantes como Netflix, Spotify y Amazon Prime Video evalúan posibles modificaciones.

La industria del streaming continúa con una tendencia alcista en sus precios, impulsada por el aumento en los costos de producción, la consolidación empresarial y la necesidad de mejorar la rentabilidad.

Aunque no todas las compañías han anunciado incrementos para el próximo año, el encarecimiento del entretenimiento digital se perfila como un escenario cada vez más probable.

PLATAFORMAS CON AUMENTOS CONFIRMADOS

Paramount+ informó que a partir del 15 de enero de 2026 aplicará nuevas tarifas en Estados Unidos. El plan Essential con publicidad subirá de 136 a 153 pesos mexicanos mensuales, mientras que el plan Premium sin anuncios pasará de 221 a 238 pesos. La compañía explicó que el ajuste busca sostener la inversión en contenidos y fortalecer su modelo de negocio.

HBO Max también realizó un aumento reciente. En octubre, la plataforma incrementó su tarifa mensual en alrededor de 17 pesos, dejando el costo en 187 pesos, mientras que el plan anual se ubicó en 1,870 pesos. El ajuste se dio en el contexto de una reestructura interna y mayores inversiones en producciones originales.

Disney+ reflejó sus nuevos precios desde octubre. El plan con publicidad aumentó cerca de 34 pesos y quedó en 204 pesos mensuales, mientras que la versión premium sin anuncios subió alrededor de 51 pesos, alcanzando los 323 pesos al mes. La empresa señaló que el crecimiento de su catálogo y el costo de mantener grandes franquicias influyeron en la decisión.

Apple TV+ actualizó sus tarifas a inicios de 2025. Tras el éxito de varias de sus producciones originales, el servicio pasó de 170 a 221 pesos mensuales, reforzando su posicionamiento como una plataforma de contenido premium.

SERVICIOS QUE EVALÚAN AJUSTES PARA 2026

Spotify aún no confirma un aumento, pero reportes del Financial Times indican que la compañía analiza un incremento cercano a 17 pesos mensuales durante 2026, impulsado por el encarecimiento de licencias musicales y el desarrollo tecnológico.

Netflix tampoco ha anunciado cambios concretos para el próximo año. Sin embargo, tras revelar la adquisición de la división de cine y streaming de Warner Bros. Discovery por 1.4 billones de pesos, la empresa dejó abierta la posibilidad de futuros ajustes.

En un mensaje a sus suscriptores aclaró que "por ahora no hay modificaciones", aunque no descartó aumentos una vez que el acuerdo reciba las autorizaciones necesarias.

Amazon Prime Video, por su parte, no ha confirmado incrementos para 2026. Aunque algunos analistas prevén un posible aumento anual cercano a los 340 pesos, la compañía no ha validado oficialmente esa información.