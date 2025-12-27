Día de los Santos Inocentes 2025: cómo detectar fake news y evitar estafas en internet

Este 28 de diciembre, las bromas están a la orden del día, pero no todas son inofensivas. Mientras algunos se divierten con chistes entre amigos, en redes sociales circulan noticias falsas que muchos comparten como si fueran reales, convirtiendo el Día de los Santos Inocentes en terreno fértil para la desinformación y las estafas digitales.

Cada fin de año, los verdaderos "inocentes" no solo caen en bromas clásicas, sino también en esas supuestas noticias bomba que nadie serio publicaría, pero que igual se viralizan por grupos de WhatsApp, Facebook o X.

¿QUÉ SON LAS FAKE NEWS?

La UNAM explica que las fake news son información inventada, manipulada o sacada de contexto, difundida principalmente en redes sociales, buscadores y plataformas de video. Aunque muchas parecen obvias, cada año miles de personas caen en ellas.

Estas noticias falsas suelen apelar a lo que todos queremos escuchar como el regreso de un artista famoso, comida gratis, becas, pensiones, descuentos o dinero fácil con solo dar clic. La regla es simple pues si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

¿CÓMO NO SER EL INOCENTE DEL AÑO?

Para evitar caer en fake news este 28 de diciembre (y cualquier otro día), pon atención a estas señales de alerta:

Titulares en mayúsculas y con exceso de signos de exclamación

y con exceso de signos de exclamación Promesas exageradas o poco creíbles

Contenido que no tiene relación con el título

Falta de fuentes oficiales o autores confiables

o autores confiables Información que solo circula en redes y no aparece en medios serios

Además, la Máxima Casa de Estudios recomienda usar herramientas como TinEye, InVid o Detecting Facts para comprobar si una imagen o video es real o está manipulado.

¿POR QUÉ SE DIFUNDEN LAS FAKE NEWS?

La razón es simple: dinero y manipulación. Cada clic, like o compartida genera ingresos para quienes viven de la desinformación. Aunque parezcan bromas "inocentes", las consecuencias pueden ser graves, desde fraudes hasta pánico colectivo.